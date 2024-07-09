Президент Грузии Саломе Зурабишвили попытается помочь Западу в попытках провести революцию в республике. Таким мнением с «Известиями» 9 июля поделился международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

Ранее в этот день пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что США намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих 26 октября парламентских выборов. Отмечалось, что по плану Белого дома Зурабишвили возложит на правительство Грузии вину за «деградацию» переговоров по вступлению в Евросоюз (ЕС).

«Что касается мадам президента, которая выросла на круассанах (Зурабишвили родилась и провела юность во Франции. — Ред.). <...> Она действует по методичкам. Мы не удивимся, если она в какой-то момент объявит нашу власть нелегитимной», — отметил политик.

Пипия указал на то, что грузинские власти ждет еще много неприятных сюрпризов от президента страны и западных сил.

По его мнению, глава государства права только в том, что народ Грузии должен сам определить свое будущее — либо «путь в никуда», подразумевающий евроинтеграцию, либо исходить из реалий и процветать в сотрудничестве с соседями.

«Зона наших интересов, как мы уже говорили, — это наши соседи. Это наши главные экономические партнеры: Россия, Турция, Азербайджан. <...> Если Запад уйдет отсюда сам — мы будем только рады. Им нечего делать здесь», — подчеркнул политик.

Также во вторник посол ЕС в Грузии Павел Герчинский во время пресс-конференции в Тбилиси сообщил, что Брюссель на фоне принятого в республике закона об иноагентах приостановил процесс евроинтеграции страны. Он отметил, что ему прискорбно видеть такой уровень отношений между ЕС и Грузией.

Кроме того, ЕС заморозил €30 млн, выделенных для минобороны республики в рамках сотрудничества в сферах безопасности и обороны. Посол анонсировал и другие меры, которые объединение примет в отношении республики из-за ее закона об иноагентах, на который президент страны наложила вето. Позже депутаты большинством голосов преодолели его. Закон вступил в силу 3 июня.

После этого США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии и выразили готовность расширить ограничения. Комментируя это, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в стране никто не боится американских санкций. Премьер страны Ираклий Кобахидзе назвал их оскорбительными. 8 июля в Вашингтоне заявили, что пересмотрят все программы сотрудничества с Тбилиси.