В СВР указали на намерения США добиваться смены власти в Грузии
США намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих 26 октября парламентских выборов. Об этом во вторник, 9 июля, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
Отмечается, что администрация американского президента Джо Байдена уже разработана кампания по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта», а в основу пропагандистской акции лягут обвинения по поводу того, что во всех бедах Грузии якобы виновата Россия.
«При этом акцент будет сделан на раскручивании обвинений «Грузинской мечты» в «политической несамостоятельности», грозящей увести «корабль Джорджия» под алыми парусами вдаль от европейских берегов», — отметило ведомство.
Новость дополняется