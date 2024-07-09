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Синоптики сообщили о жаре до +31 градуса и небольшом дожде в Москве 9 июля

Диетолог назвала топ-5 напитков для утоления жажды в аномальную жару

Диетолог Габдулхакова: растительное молоко в жару — отличный способ утолить жажду
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Погода в России продолжает бить все рекорды — во многих регионах страны наблюдается аномальная жара. О том, какие напитки лучше пить в жару, а от каких стоит воздержаться, «Известиям» 9 июля рассказала диетолог-нутрициолог, член Центра отраслевой экспертизы «МАЙ» Лариса Габдулхакова.

«Обычный совет — необходимо пить не менее 2 л жидкости в день. Но в жару следует прибавить к этому количеству еще не менее 500–1000 мл. При этом распространен миф о том, что считать следует только чистую воду. Это, конечно же, заблуждение. Учитывается практически любой напиток», — отметила врач.

Диетолог предостерегла: в жару лучше не пить сладкие газированные напитки. В них большое количество сахара, который будет вызывать еще большее обезвоживание организма и не позволит утолить жажду.

«Могут быть и последствия в виде диабета, патологии печени и нарушения обмена веществ», — предупредила диетолог.

Также врач рекомендовала отказаться от алкоголя, даже легкого — пива и сидра.

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По ее словам, утолять жажду в жару следует напитками с высоким содержанием полезных веществ и электролитов. Это могут быть минеральные дегазированные виды воды, обогащенные минералами, а также кокосовая вода.

«Специалисты Американского химического общества провели исследования, результаты которых доказывают, что этот напиток — один из лучших натуральных прохладительных напитков. Он почти не содержит сахара и калорий, но в нем есть калий, электролиты, минералы и антиоксиданты, которые помогают бороться с обезвоживанием», — добавила Габдулхакова.

Врач посоветовала обратить внимание и на растительное молоко.

«Молоко, изготовленное на растительной основе, — миндальное, фундучное, рисовое или кокосовое — помогает утолить жажду не хуже воды. Такое молоко быстро восстанавливает водный баланс в организме. Правда кокосовое молоко лучше разбавлять обычной водой, так как оно содержит довольно много жиров», — сказала специалист.

На третьем месте зеленый и черный чаи. Притом врач советует выбирать функциональные.

«Такие напитки есть только в нашей стране, что отражает высокую культуру потребления. Их обогащают полезными веществами, делая традиционное чаепитие еще и частью здорового образа жизни. В пример можно привести чаи с витаминами B Richard и ряд других напитков. Попробуйте добавить апельсиновую цедру, лимон, травы, например, лаванду, мяту, эстрагон или розмарин, и почувствуйте, как жажда уходит», — рассказала она», — говорит она.

На четвертом месте, по мнению специалиста, — каркаде или гибискус. Это травяной напиток из цветков суданской розы, который отлично утоляет жажду и не вымывает из организма полезных веществ. Он может употребляться и в чистом виде, и в смесях с другими травами и чаями.

И завершает топ врача травяной чай, который можно пить как в чистом виде, так и с медом. «Особенно я могу рекомендовать иван-чай, лучше — вологодский или алтайский подтвержденного происхождения, в этих регионах есть определенный стандарт качества такого напитка», — говорит диетолог.

6 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве в течение рабочей недели с 8 по 12 июля будет находиться в диапазоне от +27 до +32 градусов. В указанный период в столичном регионе не ожидается существенных осадков. Кроме того, возвращение в столицу аномальной жары спрогнозировал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

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