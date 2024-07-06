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Вильфанд спрогнозировал до +32 градусов в Москве на следующей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Температура в Москве в течение рабочей недели с 15 по 19 июля будет находиться в диапазоне от +27 до +32 градусов. Об этом в субботу, 6 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температурное повышение связано с приближением области высокого давления. Оно будет значительно выше, чем на текущей неделе, объяснил синоптик в беседе с ТАСС.

Как уточнил Вильфанд, такой тип погоды характеризуется как антициклональный. В указанный период в столичном регионе не ожидается существенных осадков.

При этом в ночь на понедельник температура составит +12... +14 градусов, в последующие дни — +12... +18 градусов, уточнил он.

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Накануне, 5 июня, на Москву обрушились ливни со шквалистым ветром. На фоне экстренного предупреждения в столице закрыли парки. Позже в Гидрометцентре сообщили, что в субботу днем температура воздуха в Москве будет варьироваться от +22 до +24 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +10.

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов также спрогнозировал возвращение аномальной жары в Москву после понижения температуры в выходные. По его оценке, вся будущая неделя будет солнечной и без осадков.

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