Синоптики спрогнозировали грозу и до +24 градусов в Москве 6 июля

Облачно с прояснениями, гроза, по Московской области местами кратковременный дождь и до +24 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 6 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +22 до +24 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +10.

В Московской области днем прогнозируют от +21 до +26 градусов, ночью температура может снизиться до +8 градусов.

Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, при грозовых условиях возможны порывы ветра до 18 м/с.

Атмосферное давление составит 748–753 мм ртутного столба.

Накануне, 5 июля, синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на выходных, 6 и 7 июля, жителей Москвы и Московской области ждет комфортная погода с температурой воздуха +23...+25 градусов. В субботу, по словам синоптика, «стихия уймется», возможны лишь кратковременные дожди.