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Эксперт назвала противопоказания для маникюра

Эксперт Саркисян: маникюр нельзя делать при наличии грибка и папиллом
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Маникюр можно делать не всем — существует целый ряд противопоказаний для проведения процедуры. О них «Известиям» 9 июля рассказала главный технолог сети студий маникюра и педикюра «Кисточки» Светлана Саркисян.

Одним из таких противопоказаний, по ее словам, являются вросшие ногти, которые чаще встречаются на руках, чем на ногах. С решением данной проблемы важно не затягивать, поскольку первые признаки врастания ногтя можно скорректировать, а с запущенными уже придется обращаться к хирургу.

Кроме того, не стоит проводить маникюр при слоящихся ногтях, которые могут быть признаком внутренних заболеваний. В маникюрном салоне могут сделать ногтевые пластины более красивыми и ровными, но это будет только внешний лоск.

Существует индивидуальная непереносимость материалов — одно из главных противопоказаний к проведению маникюра. Но узнать об это можно только после первого посещения салона.

«Если вы после маникюра ощущаете зуд в районе кутикулы, заметили покраснение или даже воспаление, необходимо поинтересоваться, какие материалы были использованы, чтобы в следующий раз предотвратить такую реакцию и выбрать для процедур другие материалы», — посоветовала эксперт.

Аллергии, кожные заболевания, высыпания, дерматиты часто сопровождаются воспалениями и микротрещинами, а также повышенной чувствительностью. Поэтому любая манипуляция на поврежденной коже — от обработки ногтей до покрытия лаком — могут усугубить состояние. Из-за механического воздействия на тонкую кожу воспаление может усилиться.

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Маникюр противопоказан при травмах и синяках под ногтевой пластиной.

«В таких случаях клиенты хотят эстетичного вида и просят покрыть пострадавший ноготь лаком. Но при травмах под ногтями может образовываться воздушный мешок, процесс рассасывания синяка непредсказуем. В таких случаях лучше оставлять ногти без покрытия, чтобы проблема была внешне заметна, если придется обращаться к врачу», — прокомментировала мастер.

Также мастер обязан отказать в проведении маникюра, если замечает на ногтях клиента грибок. Микоз очень заразен, по статистике, он есть у 10–13% людей. А рисковать своим здоровьем, здоровьем других клиентов и репутацией салона мастер не в праве.

Проводить маникюр при наличии папиллом, по ее словам, также опасно, так как эти образования на коже нельзя травмировать.

Людям с сахарным диабетом в идеале нужно отказаться от маникюра и педикюра или же проводить его у проверенного мастера, который не травмирует кожный покров. При сахарном диабете безопасен только необрезной маникюр, во время которого кутикулу размягчают специальным средством, а после аккуратно снимают неострой деревянной палочкой или удаляют кожу мягкой пилочкой.

В сентябре прошлого года врач-дерматовенеролог «СМ-Косметология» Ольга Латыпова призвала не употреблять алкоголь перед маникюром, поскольку это может привести к отслоению ногтя от мягких тканей — онихолизису. В первую очередь к онихолизису и ожогам ногтевых пластин может привести использование слишком мощной лампы. Кроме того, к факторам риска относятся высокий процент метакриловой кислоты в геле-лаке и нанесение праймера на кислотной основе.

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