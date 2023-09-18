Врач рассказала, когда маникюр может привести к потере ногтей

Отслоение ногтя от мягких тканей пальца в медицине называют онихолизис. Данная патология может возникать по разным причинам, в том числе при проведении маникюра. В частности, одним из факторов, способствующих этому, является употребление алкоголя накануне процедуры, рассказала «Известиям» 18 сентября врач-дерматовенеролог, заведующая центром подологии «СМ-Косметология» Ольга Латыпова.

«Если говорить о маникюре, то в первую очередь к онихолизису и ожогам ногтевых пластин может привести использование слишком мощной лампы. Кроме того, к факторам риска относятся: высокий процент метакриловой кислоты в гель-лаке; нанесение праймера на кислотной основе; употребление алкоголя накануне процедуры», — рассказала Латыпова.

Также, по ее словам, такое возможно при индивидуальной непереносимости одного из компонентов или на фоне приема определенных лекарственных препаратов, например антибиотиков.

«Кроме того, при слишком толстом нанесении лакового покрытия на ноготь оно может сузиться в лампе, превращаясь в своеобразные тиски для ногтевой пластины», — добавила Латыпова.

По ее словам, в случае возникновения онихолизиса необходимо обязательно обратиться за помощью к специалисту, чтобы избежать возможных осложнений. Наиболее эффективный результат, по ее словам, дает комплексное лечение у подолога и дерматолога.

Ранее, 15 сентября, в Telegram-каналах появилось сообщение о том, что 28-летняя москвичка лишилась нескольких ногтей, сделав маникюр в салоне красоты на юге столицы. Через несколько дней после процедуры покрытие начало отслаиваться и сходить вместе с ногтевыми пластинами. Медики выявили у нее химический ожог гель-лаком двух пальцев, а также грибок, который, как утверждается, был занесен во время процедуры.

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, эксперт Академии врачей UniProf Ирина Юзуп 16 марта рассказала, какими факторами может быть вызвана ломкость ногтей и как бороться с этой проблемой. По ее словам, в частности, это может быть вызвано такими факторами, как холодная погода, воздействие воды и использование агрессивных химических веществ.