Прокуратура Парижа расследует дело против Марин Ле Пен

Прокуратура Парижа инициировала судебное расследование против Марин Ле Пен, кандидата в президенты Франции, лидера парламентской фракции «Национальное объединение», по подозрению в незаконном финансировании ее предвыборной кампании 2022 года, сообщает телеканал BFM TV.

Поводом к началу разбирательства стал доклад Национальной комиссии по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP), опубликованный в апреле 2023 года.

По информации телеканала, Марин Ле Пен не единственная, кто вызвал подозрения комиссии, но только в отношении нее начали расследование.

По французскому законодательству, во время предвыборных кампаний кандидаты не должны превышать установленный лимит расходов. При соблюдении условий государство возмещает часть затрат. При нарушении правил CNCCFP может сократить сумму полагаемого возмещения и при необходимости начать расследование.

Марин Ле Пен получила банковский кредит в размере €10,6 млн для финансирования своей предвыборной кампании 2022 года.

За свою карьеру Ле Пен трижды баллотировалась в президенты: в 2012, 2017 и 2022 годах. Во время двух последних кампаний она выходила во второй тур выборов, но оба раза уступала Эммануэлю Макрону.

В этом году правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Ле Пен получила 143 места на парламентских выборах во Франции.