В США проверят 2600 самолетов Boeing из-за риска отказа кислородной маски
Управление гражданской авиации проверит 2600 самолетов Boeing после многочисленных сообщений о том, что кислородные маски могут не появиться перед пассажирами в случае разгерметизации самолета, сообщило агентство Reuters.
«Управление гражданской авиации заявило, что требует проведения проверок самолетов 737 MAX и NG после многочисленных сообщений о смещении генераторов кислорода, что может привести к невозможности подачи кислорода пассажирам во время разгерметизации», — сообщило агентство.
Ранее в этот день сообщалось, что компания Boeing призналась в мошенничестве и должна будет выплатить штраф в $243 млн в связи с двумя авиакатастрофами в 2018 и 2019 годах. Также это может повлиять на будущее компании: теперь их крупные сделки с NASA и Пентагоном оказались под вопросом.
Лайнеры Boeing 737 MAX не единожды попадали в авиационные инциденты. Например, 5 января самолет авиакомпании Alaska Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Портленда, совершив аварийную посадку из-за разгерметизации, что привело к выбросу заглушки двери. На следующий день федеральное управление гражданской авиации США сообщило о приостановке эксплуатации некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9. Это решение затронуло 171 самолет.