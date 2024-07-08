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Boeing признала вину в мошенничестве после крушения двух самолетов 737 MAX

Reuters: Boeing признает вину в мошенничестве по делу о крушении 737 MAX
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Фото: REUTERS/Peter Cziborra
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Американская авиастроительная корпорация Boeing признала вину в преступном сговоре с целью мошенничества по делу, связанному с крушением двух бортов 737 MAX в 2018–2019 годах. Об этом 8 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства США.

Отмечается, что в катастрофах, произошедших в Индонезии и Эфиопии, погибли 346 человек. Семьи погибших потребовали привлечь корпорацию к ответственности. После одобрения заявления правительства федеральным судьей Boeing должна будет выплатить штраф в размере $243,5 млн, добавляют журналисты. Помимо этого руководство компании в рамках сделки с минюстом согласилось инвестировать не менее $455 млн в течение следующих трех лет в укрепление своих программ безопасности и соответствия требованиям.

В публикации также говорится, что признание вины может обернуться для производителя неспособностью заключать выгодные контракты с государственными ведомствами, например с минобороны США и космическим агентством NASA.

При этом в СМИ отметили, что признание вины компанией избавило ее от дополнительных судебных разбирательств, которые могли бы привлечь еще большее внимание общественности. Кроме этого в текущем году у Boeing сменится гендиректор, что тоже «облегчит попытку корпорации двигаться дальше».

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О том, что минюст США предъявил Boeing обвинения в мошенничестве, сообщалось 1 июля. Так, чиновники потребовали до конца недели принять решение о признании или непризнании вины.

Лайнеры Boeing 737 MAX не единожды попадали в авиационные инциденты. Например, 5 января самолет авиакомпании Alaska Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Портленда, совершив аварийную посадку из-за разгерметизации, что привело к выбросу заглушки двери. На следующий день Федеральное управление гражданской авиации США сообщило о приостановке эксплуатации некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9. Это решение затронуло 171 самолет.

Позднее, 24 января, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США ограничило производство всей линейки самолетов Boeing MAX, включая Boeing 737-9 MAX.

Кроме этого в середине мая полиция США сообщила, что бывший инженер Boeing Джон Барнетт, найденный мертвым после дачи показаний на судебном процессе против компании, покончил с собой. До этого, 1 мая, в США умер второй источник утечек о нарушениях при производстве самолетов Boeing — бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems Джошуа Дин.

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