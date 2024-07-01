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СМИ сообщили о предъявлении обвинений Boeing в мошенничестве из-за авиакатастроф

Bloomberg: Boeing предъявили обвинения в мошенничестве из-за гибели людей в авиакатастрофах
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Фото: REUTERS/Peter Cziborra
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Министерство юстиции США сообщило компании Boeing, что предъявит ей обвинение в мошенничестве в связи с двумя смертельными авиакатастрофами с участием лайнеров 737 Max. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам людей, попросивших не называть их имен в связи с конфиденциальностью дела, на встрече с семьями жертв двух смертельных авиакатастроф 737 Max и их адвокатами министерство сообщило о том, что компания Boeing должна принять решение до конца недели о признании или непризнании себя виновным в предъявленных обвинениях.

На встрече присутствовали сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством министерства юстиции и прокуратуры Северного округа Техаса.

Министерство юстиции и компания Boeing отказались от комментариев.

Винительный падёж: Boeing оказался под огнем критики
Судебные иски и постоянные проблемы с самолетами тянут компанию на дно

В последние месяцы американская авиастроительная компания Boeing находится в центре скандалов, происшествия с лайнерами корпорации происходят регулярно по всему миру.

В середине мая полиция США сообщила, что бывший инженер Boeing Джон Барнетт, найденный мертвым после дачи показаний на судебном процессе против компании, покончил с собой. До этого, 1 мая, в США умер второй источник утечек о нарушениях при производстве самолетов Boeing, бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems Джошуа Дин.

21 мая один человек погиб и более 120 пострадали на рейсе авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур. Самолет Boeing 777 попал в сильную турбулентность и сел в Бангкоке.

До этого, 8 апреля, сообщалось, что у самолета Boeing 737-800 американской авиакомпании Southwest Airlines во время взлета разрушилась обшивка правого двигателя.

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