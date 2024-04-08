В США у Boeing-737 при взлете оторвало обшивку двигателя
У самолета Boeing-737-800 американской авиакомпании Southwest Airlines во время взлета разрушилась обшивка правого двигателя. Об этом 8 апреля сообщает The Financial Times.
Инцидент произошел в воскресенье, 7 апреля, в международном аэропорту Денвера.
«Экипаж сообщил, что капот двигателя отвалился во время взлета и ударился о закрылок», — цитирует газета отчет федерального управления гражданской авиации США.
Ведомство также сообщило, что ведет расследование инцидента.
В последние месяцы американская авиастроительная компания Boeing находится в эпицентре скандалов, происшествия с лайнерами корпорации происходят регулярно по всему миру. Так, 8 марта Boeing 777 при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял шину, из-за чего ему пришлось совершить экстренную посадку в Лос-Анджелесе. Кроме того, шина упала на парковку и повредила несколько автомобилей.
Перед этим, 5 февраля, глава дубайской авиакомпании Emirates Тим Кларк раскритиковал американскую компанию Boeing за падение качества самолетов. Он добавил, что у Boeing остался последний шанс для исправления ошибок.
5 января Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Портленда, совершив аварийную посадку из-за разгерметизации, что привело к выбросу заглушки двери. На следующий день Федеральное управление гражданской авиации США сообщило о приостановке эксплуатации некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента. Это решение затронуло 171 самолет.