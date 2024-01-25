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Регулятор США ограничил производство Boeing 737 MAX 9 после отрыва люка

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Фото: Global Look Press/Ntsb/National Transportation
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Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США приостановило расширение производства всей линейки самолетов Boeing MAX, включая Boeing 737-9 MAX. Об этом 24 января сообщается на сайте регулятора.

«Компания Boeing не вернется к обычному режиму работы. Мы не согласимся на какой-либо запрос Boeing о расширении производства или утверждении дополнительных производственных линий для 737 MAX, пока не убедимся, что проблемы контроля качества, выявленные в ходе этого процесса, решены», — заявил администратор FAA Майкл Уайтакер.

Кроме того, в управлении утвердили ряд мер по усилению надзора за производственными линиями Boeing. В ведомстве подчеркнули, что инциденты с проблемами качества самолетов неприемлемы. Поэтому штат сотрудников, контролирующих производство, будет увеличен.

Относительно авиастроительной компании начато расследование по проверке соблюдения процедур контроля качества. Производство новых самолетов также будет находиться под более строгим контролем ведомства.

Также в сообщении регулятора говорится, что авиакомпании могут начать тщательную проверку приобретенных самолетов MAX 9. После проверки лайнеры, временно снятые с рейсов, смогут вернуться к полетам. В настоящее время простаивает 171 борт.

Решение принято на фоне инцидента 5 января с Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines, на борту которого было с 177 человек. Тогда во время выполнения рейса у лайнера вырвало заглушку для аварийного выхода. Наличие таких заглушек обосновано конфигурацией сидений конкретно в этом самолете. При таком их количестве достаточно четырех дверей и четырех аварийных люков, а остальные проемы, запланированные для самолетов с более плотной рассадкой пассажиров, закрывают заглушкой.

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10 января глава авиастроительной корпорации Дэвид Кэлхун признал ошибку на производстве и пообещал организовать максимально прозрачное расследование.

23 января компания Boeing попросила своих поставщиков усилить контроль качества и лучше затягивать болты на поставляемых ей деталях для самолетов. Гендиректор перевозчика Бен Миникуччи заявил, что после проверок на многих самолетах данного типа были обнаружены «некоторые незакрепленные болты».

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