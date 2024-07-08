Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Мир
СМИ назвали геополитическим сигналом визит премьера Индии в РФ
Политика
Политолог оценила итоги парламентских выборов во Франции
Общество
Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 18,5 млн человек
Мир
Украина и Польша подписали соглашение по безопасности
Мир
Премьер Индии Моди прибыл в Москву с официальным визитом
Общество
Путин заявил о важности показа и гордости достижениями России
Мир
ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться в центральный район анклава
Происшествия
17 человек пострадали в ДТП с автобусом и «КамАЗом» под Красноярском
Армия
ВС РФ уничтожили три установки HIMARS и обслуживавших их иностранных специалистов
Экономика
РФПИ инвестирует в производство в России изделий для гемодиализа Polymed
Мир
В МИД Ирана предложили объединить платежные системы стран — участниц БРИКС
Мир
На Тайване депутаты подрались резиновой курицей из-за поправок к закону
Политика
Политолог указал на попытки ЕС помешать Орбану в стремлении разрешить конфликт
Авто
За выходные в России произошло 653 ДТП
Общество
В суд поступил иск на фирму блогера Гасанова на сумму 10 млн рублей
Политика
Военный эксперт посоветовал Украине не ждать приглашения в НАТО на ближайшем саммите

Собянин рассказал о работах в Москве для строительства ВСМ-1 в Петербург

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург свяжет крупнейшие городские агломерации и экономические центры России, в которых живет около 40,2 млн человек, то есть около 27% населения России. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин совместно с главой Минтранса Виталием Савельевым и гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым доложили президенту России Владимиру Путину.

В общей сложности на маршруте планируется 16 остановок, четыре из них — на территории Москвы. На столичном участке работы нужно вести в условиях плотной городской и пригородной застройки без остановки движения поездов Октябрьской железной дороги. Там, по словам Собянина, предстоит «проложить дополнительные пути от Ленинградского вокзала до Алабушево, возвести шесть мостов и пять железнодорожных путепроводов, а также завершить реконструкцию трех авто­дорожных путепроводов».

Кроме того, нужно модернизировать пассажирскую инфраструктуру на станциях Фирсановская, Сходня, Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Химки, Левобережная, Ховрино и Останкино, а также «реконструировать четыре будущих вокзала ВСМ — Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково», рассказал мэр. «Суммарно здесь появится возможность пересадки на 14 станций метро и МЦД, а также на весь наземный городской транспорт», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

По его словам, после запуска ВСМ-1 «время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится почти в два раза — до 2 часов 15 минут». Запуск магистрали также поможет «развитию туризма и бизнес-активности, создаст новые рабочие места», добавил мэр.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024