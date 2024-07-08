Собянин рассказал о работах в Москве для строительства ВСМ-1 в Петербург

Высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург свяжет крупнейшие городские агломерации и экономические центры России, в которых живет около 40,2 млн человек, то есть около 27% населения России. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин совместно с главой Минтранса Виталием Савельевым и гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым доложили президенту России Владимиру Путину.

В общей сложности на маршруте планируется 16 остановок, четыре из них — на территории Москвы. На столичном участке работы нужно вести в условиях плотной городской и пригородной застройки без остановки движения поездов Октябрьской железной дороги. Там, по словам Собянина, предстоит «проложить дополнительные пути от Ленинградского вокзала до Алабушево, возвести шесть мостов и пять железнодорожных путепроводов, а также завершить реконструкцию трех авто­дорожных путепроводов».

Кроме того, нужно модернизировать пассажирскую инфраструктуру на станциях Фирсановская, Сходня, Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Химки, Левобережная, Ховрино и Останкино, а также «реконструировать четыре будущих вокзала ВСМ — Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково», рассказал мэр. «Суммарно здесь появится возможность пересадки на 14 станций метро и МЦД, а также на весь наземный городской транспорт», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

По его словам, после запуска ВСМ-1 «время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится почти в два раза — до 2 часов 15 минут». Запуск магистрали также поможет «развитию туризма и бизнес-активности, создаст новые рабочие места», добавил мэр.