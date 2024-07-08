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Быка за рога: испанцы соревнуются в ловкости с парнокопытными

Фестивали Сан-Фермин и Боус-а-ла-Мар в Испании
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Фестивали Сан-Фермин и Боус-а-ла-Мар в Испании
Фото: REUTERS/Susana Vera
В Испанию пришел сезон традиционных забегов с быками. Как проходят фестивали Сан-Фермин в Памплоне и Боус-а-ла-Мар в Дении — в фотогалерее «Известий»
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Фестивали Сан-Фермин и Боус-а-ла-Мар в Испании
Фото: REUTERS/Vincent West
Разъяренный бык выбегает на арену
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Фестивали Сан-Фермин и Боус-а-ла-Мар в Испании
Фото: REUTERS/Vincent West
Смельчаки из публики убегают от быка по дороге на стадион для корриды
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Фестивали Сан-Фермин и Боус-а-ла-Мар в Испании
Фото: REUTERS/Susana Vera
Фестиваль Сан-Фермин в Памплоне проводится уже более восьми столетий
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Фестивали Сан-Фермин и Боус-а-ла-Мар в Испании
Фото: REUTERS/Susana Vera
Главное событие фестиваля называется энсьерро, это бег от 12 быков
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Фестивали Сан-Фермин и Боус-а-ла-Мар в Испании
Фото: REUTERS/Susana Vera
Перед началом Сан-Фермин всех собравшихся щедро окропляют водой
На весь экран
Фестивали Сан-Фермин и Боус-а-ла-Мар в Испании
Фото: REUTERS/Susana Vera
В честь праздника многие жители Памплоны наряжаются в традиционные костюмы басков
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Фестивали Сан-Фермин и Боус-а-ла-Мар в Испании
Фото: REUTERS/Susana Vera
Красные шарфы также непременный атрибут наряда басков
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Фестивали Сан-Фермин и Боус-а-ла-Мар в Испании
Фото: REUTERS/Vincent West
Этапы энсьерро возвещают взрывы четырех петард
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Фестивали Сан-Фермин и Боус-а-ла-Мар в Испании
Фото: REUTERS/Eva Manez
Название Боус-а-ла-Мар переводится как «бык в море»
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Фестивали Сан-Фермин и Боус-а-ла-Мар в Испании
Фото: Getty Images/SOPA Images/LightRocket/Elsa A Bravo
Фестиваль Сан-Фермин вдохновил Эрнеста Хемингуэя на создание повести «И восходит солнце»
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Фестивали Сан-Фермин и Боус-а-ла-Мар в Испании
Фото: REUTERS/Susana Vera
В ходе забега с быками каждый год случается несколько тяжелых ранений, а то и смертей
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Фестивали Сан-Фермин и Боус-а-ла-Мар в Испании
Фото: REUTERS/Vincent West
Апофеозом фестиваля становится традиционный бой быков — коррида
На весь экран
Фестивали Сан-Фермин и Боус-а-ла-Мар в Испании
Фото: Getty Images/Anadolu/Burak Akbulut
Организации зоозащитников активно выступают против традиционного развлечения
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Фестивали Сан-Фермин и Боус-а-ла-Мар в Испании
Фото: Getty Images/SOPA Images/LightRocket/Sergio MartÌn
Активисты измазывают себя искусственной кровью и вешают на себя цепи в знак протеста против корриды
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Фестивали Сан-Фермин и Боус-а-ла-Мар в Испании
Фото: REUTERS/Eva Manez
Участники Боус-а-ла-Мар должны добиться, чтобы бык свалился в море. Для этого можно делать что угодно, но нельзя прикасаться к животному
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Фестивали Сан-Фермин и Боус-а-ла-Мар в Испании
Фото: REUTERS/Eva Manez
Отдельные парнокопытные поддаются на уловки людей и в бешенстве бросаются в волны
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Фестивали Сан-Фермин и Боус-а-ла-Мар в Испании
Фото: REUTERS/Eva Manez
Особой лихостью считается схватить быка за рога, когда он уже упал в воду
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