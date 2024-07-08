Президент Польши исключил приглашение Украины в НАТО на саммите альянса

Украина вряд ли получит приглашение вступить в НАТО на предстоящем саммите альянса. Об этом в понедельник, 8 июля, заявил президент Польши Анджей Дуда незадолго до встречи в Варшаве с украинским лидером Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая.

«Всё указывает на то, что не удастся [в ходе саммита НАТО] получить <…> официальное приглашение для Украины присоединиться к альянсу», — приводит его слова французская газета Le Telegramme.

При этом Дуда указал на то, что Североатлантический альянс примет ряд других решений, касающихся поддержки Киева. Как сообщается, в ходе визита Зеленского Польша и Украина могут подписать двусторонний договор об оборонном сотрудничестве.

Саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

Ранее в этот день Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом в преддверии саммита. Сообщалось, что он обсудит предстоящее мероприятие с Дудой и премьер-министром страны Дональдом Туском. Также отмечалось, что в этот день может быть подписано соглашение между Варшавой и Киевом о безопасности. Кроме того, в понедельник замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО вряд ли будет решен в ближайшее время.

До этого, 7 июля, портал Euractiv сообщал, что страны НАТО до сих пор не определились с итоговой формулировкой о том, как пообещать Украине место в альянсе. Авторы отметили, что украинские официальные лица в частном порядке признают, что не ожидают приглашения присоединиться к блок в ближайшее время. По данным источника Euractiv, государства НАТО обсуждают такие конструкции, как «мост», «необратимость», «реформы», применительно к Украине.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.