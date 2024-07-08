Дочерняя компания American Express в России подала заявление о ликвидации
Дочерняя компания American Express в России «Америкэн Экспресс Банк» подала заявление о ликвидации. Это 8 июля следует из базы данных СПАРК.
«Есть сведения о начале процедуры ликвидации компании. Заявление по форме Р15016 04.07.2024», — приводит ТАСС данные из документа.
22 мая президент России Владимир Путин разрешил добровольную ликвидацию «Америкэн Экспресс Банка» в стране.
После начала спецоперации компания American Express приостановила оказание услуг на территории России и Белоруссии. Также она приостановила сотрудничество с российскими партнерами на фоне введения санкций против РФ.
5 июня исполнительный директор Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи сообщил, что большая часть иностранных фирм, в том числе из США, осталась в России и продолжает вести деятельность. По его словам, «они здесь, они работают, и хорошо работают».