Военнослужащие Ж/д войск отметили 50-летний юбилей начала строительства БАМа

Военнослужащие Железнодорожных войск Восточного военного округа (ВВО) отмечают 50-летний юбилей начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом 8 июля сообщили в Минобороны РФ.

С начала второго этапа развития Восточного полигона военные выполнили около 4 млн куб. м земляных работ, из них 3 млн куб. м профильных, на второй ветке БАМа. В том числе выполнялись вырезка слабых грунтов, отсыпка тела насыпи, устройство охлаждающих и укрепляющих конструкций насыпи, а также строительство водоотводных сооружений.

Строительные материалы переправляют через водохранилища. Как рассказал главный инженер Вадим Абаев, интенсивность движения составляет приблизительно 240 единиц в сутки: на «КамАЗы» приходится по две единицы, на самосвалы М30 — по одной. Каждый паром может перевозить по 80 т (а всего их пять), общая длина водохранилища — 27 км, ширина — около 40 км. Маршрут перевозки составляет 2 км (техника переправляется в режиме 20 мин в одну сторону), 5–6 мин дается на загрузку и 20 мин на обратный путь.

В МО РФ отметили, что в 2023 году были завершены задачи по сооружению насыпи под железнодорожное полотно на восьми объектах и по открытию движения поездов на пяти объектах протяженностью 24,6 км. В 2024 году земляной объем работ составил 261,5 тыс. куб м, которые включали в себя профильные работы (201,45 тыс. куб. м) и обустройство дорог около БАМа (50,05 тыс. куб. м). Также строится дублер для БАМа, на данный момент автодорога прокладывается через плотный лес.

«На данном участке мы выполняем задачи по прокладке автодороги дублера БАМа. Лес рубится, чтобы в дальнейшем была проложена дорога подвоза грунта для насыпи», — сказал командир мостового взвода Александр Славчик.

Кроме того, военные ж/д-войск перевозят материалы, которые труднодоступны круглый год, например скальный грунт со 103-го карьера. Начальник специального поезда Железнодорожных войск ВВО Дмитрий Уздеев рассказал, что за одну ходку они могут перевезти 130 т материала, а за смену совершается одна-две.

«Получается и массово. Зимой в период дислокации скального грунта осуществляем только мы доставку отсюда. В зависимости от дороги можем делать и больше рейсов. Масса и объемы увеличиваются, поэтому эффективность двумя с половиной годами доказана. Всё зависит от путей общего пользования, но в основном загрузка поезда составляет от часа до полутора максимум, в 12-часовую смену мы спокойно делаем по два-три рейса», — уточнил он.

В реконструкции БАМа также принимают участие студотряды военных учебных центров транспортных вузов страны и курсанты Военного института Железнодорожных войск и военных сообщений. В процессе работы они получают уникальный практический опыт по строительству транспортных объектов. Так, экскаваторщик Данил обучился своей профессии в армии за семь месяцев и устроился на БАМ. В основном он грузит грунт в самосвалы и делает откосы.

В ведомстве подчеркнули: строительство БАМа проходит на территориях с суровым климатом, через районы вечной мерзлоты. Однако военные Железнодорожных войск с опережением графика решают поставленные задачи.

Ранее, 24 июня, замначальника станции Елена Садкова рассказала «Известиям», что грузооборот растет ежегодно на станции Лена-Восточная, находящейся на одном из первых возведенных 50 лет назад участков Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, грузооборот по магистрали планируется увеличить на порядок, а также построить новые мосты и тоннели.

7 июня президент России Владимир Путин назвал развитие Восточного полигона железных дорог, в который входят объекты БАМа, одной из главных задач государства. Он подчеркнул, что к 2030 году провозная способность Восточного железнодорожного полигона должна вырасти до 210 млн т, а к 2032-му — до 270 млн т.

В начале мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило третий этап модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей до 2035 года. Распоряжение об этом было подписано 20 апреля. Общая стоимость работ составит 3,7 трлн рублей.

Восточный полигон железных дорог включает в себя объекты Транссиба и Байкало-Амурской магистрали. В России продолжается модернизация всей его инфраструктуры: создаются не только крупные объекты, но и станции, вторые пути.