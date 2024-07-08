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Пушков назвал бунтом визит Орбана в Москву
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Пушков назвал бунтом визит Орбана в Москву

Пушков назвал визиты Орбана и их критику со стороны ЕС бунтом на еврокорабле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Сейчас на корабле Евросоюза (ЕС) происходит бунт Венгрии. Об этом 8 июля сообщил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Виктор Орбан открыто посылает куда подальше главу внешней политики ЕС Жозепа Борреля по всем вопросам — от поездки в Москву до участия в саммите Организации исламских государств. Венгерский бунт на еврокорабле назревал давно — и вот он разворачивается на наших глазах», — написал он.

Как отметил Пушков, такого «внутреннего кризиса непослушания» в отношениях Брюсселя и ЕС еще не было.

«Вполне очевидно, что Орбан ни во что не ставит его руководителей и не испытывает к ним уважения», — добавил Пушков.

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5 июля Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом РФ. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Визит Орбана в Россию вызвал шквал критики среди европейских политиков, кроме того, беспокойство из-за его встречи с Путиным выразили и в Белом доме.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Орбан не может представлять ЕС в переговорах с Путиным. Позднее Орбан назвал бюрократической бессмыслицей критику со стороны ЕС, заявив, что именно это не дает достигнуть мира на Украине.

До этого, 2 июля, глава венгерского правительства также встретился и с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Орбан на переговорах предложил план по урегулированию конфликта, от которого Зеленский отказался.

1 июля Венгрия вступила в права на председательство в Совете ЕС на полгода, до конца 2024 года. Страна находится в серьезных разногласиях с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.

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