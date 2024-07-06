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Орбан назвал бюрократической бессмыслицей критику со стороны ЕС

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Фото: REUTERS/Johanna Geron/File Photo
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля ответил на критику своего визита в Москву со стороны главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля, заявив, что брюссельская бюрократическая бессмыслица не дает достигнуть мира на Украине.

«Именно эта брюссельская бюрократическая бессмыслица не дала никаких результатов в поиске пути к миру в (украинском конфликте. — Ред.). Если мы хотим положить конец (конфликту. — Ред.), нам нужен политический подход, а не бюрократический», — написал он на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

Европа негодует из-за визита Орбана в Москву. Как реагируют лидеры ЕС

5 июля Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал переговоры с главой правительства Венгрии обстоятельными, прямыми и честными, а также рассказал, что видит в визите Орбана в Москву попытку восстановить диалог между РФ и Евросоюзом (ЕС).

Тогда же министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который прибыл в столицу вместе с Орбаном, выразил мнение, что эта поездка премьер-министра поможет приблизить мирное урегулирование кризиса на Украине, который можно разрешить только путем переговоров. В то время как сам Орбан отметил, что его визит в Москву достиг своей цели. По его словам, он хотел открыть каналы прямого общения и начать диалог о кратчайшем пути к миру между Россией и Украиной.

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Орбан не может представлять объединение в переговорах с Путиным. По его словам, Брюссель исключает любую возможность диалога с российским лидером, а визит венгерского премьера в РФ связан исключительно с двусторонними отношениями государств.

Ранее, 4 июля, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Орбан не может вести переговоры с Путиным от лица ЕС по мирным переговорам с украинской стороной. Разговор о мире на Украине не может проходить без непосредственного участия Киева, добавил он. При этом депутат бундестага, глава комитета по международным отношениям Михаэль Рот предложил лишить Венгрию председательства в ЕС. Он добавил, что венгерское правительство должно уважать свою новую роль в ЕС, а иначе ему стоит отказаться от председательства в объединении.

Кроме того, в Белом доме заявили о беспокойстве из-за визита Орбана в Москву. Отмечалось, что эта поездка якобы не способствует продвижению урегулирования конфликта на Украине.

В свою очередь, бывший кандидат на пост президента Австрии Геральд Гросс в беседе с «Известиями» связал реакцию ЕС на визит Орбана в РФ с желанием продолжать конфликт.

До этого, 2 июля, глава венгерского правительства, приехав в Киев, предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая, рассмотреть вариант прекращения огня, чтобы начать мирный диалог с Россией. Орбан рассказал, что украинскому лидеру не очень понравилась идея приостановки боевых действий для подготовки плана мирного урегулирования.

14 июня Путин заявил о готовности Москвы к переговорам на озвученных РФ условиях, среди которых были нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также официальное международное признание российскими территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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