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Финский профессор назвал вхождение страны в НАТО глупейшим шагом властей

Финский профессор Малинен назвал вхождение страны в НАТО глупейшим шагом властей
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Фото: Global Look Press/Thierry Monasse
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После вступления в НАТО, что является глупейшим решением властей, Финляндия стала мишенью в потенциальной войне России с Североатлантическим альянсом. Такое заявление 7 июля сделал доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.

«Теперь Финляндия — это не просто государство, находящееся на передовой. Вообще-то мы теперь ключевая цель для потенциальных ударов со стороны России. Мы сделали себя мишенью. Да, это глупейшее, что могла сделать наша страна за всю свою историю», — сказал он.

Эксперт обратил внимание на то, что ранее Финляндия и Россия жили в мирном сосуществовании в течение многих десятилетий, в то время как экономические отношения двух стран активно развивались. Он напомнил, что это всё сохранялось даже тогда, когда в 1939–1940 годах Москва и Хельсинки вступили в вооруженный конфликт.

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Ранее, 24 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что начинающиеся 26 апреля учения НАТО в Финляндии в непосредственной близости от российско-финляндской границы носят провокационный характер.

До этого, 9 апреля, газета Iltalehti сообщила, что в финском городе Миккели в 140 км от границы с Россией могут создать базу сухопутных войск НАТО. Эту информацию изданию подтвердил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам. На следующий день генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал предложение Финляндии о возможном размещении командной структуры альянса у границ с РФ.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что после вступления Финляндии в НАТО у ее границ появятся войска РФ и системы поражения. Он отметил, что раньше между двумя странами были идеальные отношения и ее решение присоединиться к военному блоку бессмысленно.

Ранее, 2 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что долгие годы добрососедства России и Финляндии пошли прахом после вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Их членство затягивалось, но 4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом блока.

В МИД России тогда отметили, что данное присоединение негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в Североевропейском регионе.

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