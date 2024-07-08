Reuters узнало о завершении вывода войск США с базы вблизи столицы Нигера

Власти США завершили вывод своих военных с базы, расположенной вблизи столицы Нигера Ниамей. Об этом 7 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление министерств обороны двух стран.

«Благодаря эффективному сотрудничеству и коммуникации между нигерийскими и американскими вооруженными силами эта операция была завершена досрочно и без каких-либо осложнений», — привело агентство цитату из заявления.

Отмечается, что Соединенные Штаты вывели своих военнослужащих и оборудование с авиационной базы 101.

Ранее, 8 июня, стало известно, что США начали вывод войск и военной техники из Нигера. Отмечается, что стороны намерены завершить вывод сил к 15 сентября. Африканское командование США подчеркивало, что отношения двух государств после вывода войск продолжат развиваться, поскольку обе стороны привержены дипломатическому диалогу.

Военное соглашение с США мятежники, захватившие власть в Нигере, разорвали 16 марта. Они объяснили это решение тем, что американская делегация «не соблюдала дипломатический протокол». Данное соглашение позволяло американскому военному и гражданскому персоналу из Пентагона находиться на территории африканской страны.

Затем, 17 апреля, газета The Washington Post привела письмо старшего командира ВВС США, дислоцированного в Нигере, к конгрессу. В письме он говорит, что американским военным опасно находиться в стране. После этого на севере Нигера прошли митинги, сотни местных жителей вышли на акции против присутствия военных из США. Шеф Пентагона Ллойд Остин 8 мая подтвердил, что американские военнослужащие покинут африканское государство.

Премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн 14 мая отметил, что Вашингтон не сумел объяснить присутствие в стране своей армии, которая прекратила оказывать помощь по противодействию терроризму после государственного переворота в Нигере в июле 2023 года. До этого Нигер покинули и французские войска.