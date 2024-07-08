Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия не рассматривает возможность вернуться в Совет Европы
Мир
Папа римский раскритиковал демократию в день выборов в парламент Франции
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Камчатки
Мир
Макрон призвал к осторожности в анализе результатов парламентских выборов
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли заблудившихся на Камчатке туристов
Экономика
ЦБ запустит рейтинговый репозиторий 8 июля
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в зоне СВО
Происшествия
Площадь пожара в бухте Инал в Туапсинском районе достигла 6 тыс. кв. м
Мир
В НАТО заявили об отсутствии обещания Украине членства в альянсе через 10 лет
Общество
Гражданам дадут бесплатное жилье при его потере в ЧС
Мир
Reuters узнало о завершении вывода войск США с базы вблизи столицы Нигера
Общество
Лесной пожар в Геленджике локализован на площади 5 га
Мир
Нидерланды предоставят Украине криминалистическую лабораторию на €6 млн
Мир
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у японских островов Огасавара
Общество
УК обяжут обслуживать аварийные дома
Армия
Минобороны РФ поделилось новыми подвигами российских военных в зоне СВО
Мир
В Берлине задержаны 54 человека из-за беспорядков на фоне матча Евро-2024

Reuters узнало о завершении вывода войск США с базы вблизи столицы Нигера

Reuters: США завершили вывод своих военных с базы вблизи столицы Нигера
0
Фото: Global Look Press/U.S. Air Force
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США завершили вывод своих военных с базы, расположенной вблизи столицы Нигера Ниамей. Об этом 7 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление министерств обороны двух стран.

«Благодаря эффективному сотрудничеству и коммуникации между нигерийскими и американскими вооруженными силами эта операция была завершена досрочно и без каких-либо осложнений», — привело агентство цитату из заявления.

Отмечается, что Соединенные Штаты вывели своих военнослужащих и оборудование с авиационной базы 101.

Ушли, откуда не звали: Нигер обязал США вывести своих военных
Вашингтон не смог сохранить хорошие отношения с новыми властями в Ниамее

Ранее, 8 июня, стало известно, что США начали вывод войск и военной техники из Нигера. Отмечается, что стороны намерены завершить вывод сил к 15 сентября. Африканское командование США подчеркивало, что отношения двух государств после вывода войск продолжат развиваться, поскольку обе стороны привержены дипломатическому диалогу.

Военное соглашение с США мятежники, захватившие власть в Нигере, разорвали 16 марта. Они объяснили это решение тем, что американская делегация «не соблюдала дипломатический протокол». Данное соглашение позволяло американскому военному и гражданскому персоналу из Пентагона находиться на территории африканской страны.

Затем, 17 апреля, газета The Washington Post привела письмо старшего командира ВВС США, дислоцированного в Нигере, к конгрессу. В письме он говорит, что американским военным опасно находиться в стране. После этого на севере Нигера прошли митинги, сотни местных жителей вышли на акции против присутствия военных из США. Шеф Пентагона Ллойд Остин 8 мая подтвердил, что американские военнослужащие покинут африканское государство.

Премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн 14 мая отметил, что Вашингтон не сумел объяснить присутствие в стране своей армии, которая прекратила оказывать помощь по противодействию терроризму после государственного переворота в Нигере в июле 2023 года. До этого Нигер покинули и французские войска.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024