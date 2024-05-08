Реклама
Прямой эфир
Мир
В США призвали Украину к переговорам с РФ во избежание скорого поражения
Экономика
Международные резервы РФ выросли в апреле на $7,537 млрд
Мир
В МИД РФ пообещали жесткий ответ на антироссийские шаги Великобритании
Общество
В Москве «Волонтеры Победы» раздали прохожим георгиевские ленты
Пресс-релизы
Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз
Общество
Росморречфлот сообщил о штатной работе порта Петропавловска-Камчатского после пожара
Мир
В Венгрии исключили участие страны в расширении миссии НАТО на Украине
Мир
Президент Узбекистана отметил увеличение товарооборота республики с ЕАЭС
Общество
ФСБ рассекретила документы о преступлениях гитлеровцев против жителей Донбасса
Мир
В НАТО раскритиковали Бельгию за недостаточные усилия в сфере обороны
Мир
Британия ввела новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами
Спорт
Президентом Европейской федерации самбо переизбран Сергей Елисеев
Мир
Жапаров заявил о выполнении Киргизией обязательств ЕАЭС по оснащению КПП
Происшествия
Тракторист снес восемь бетонных столбов ограждения аэропорта Липецка
Общество
Росавиация анонсировала начало работы аэропорта Элисты с 28 мая
Мир
Шмыгаль заявил о повреждении 800 украинских объектов теплоснабжения
Мир
Лукашенко указал на усталость Африки и Латинской Америки от колониализма Запада

Глава Пентагона объявил о выводе американских военных из Нигера

Глава Пентагона Остин заявил, что военные США уйдут из Нигера
0
Фото: ТАСС/EPA/ISSIFOU DJIBO
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский военный контингент покинет Нигер, заявил 8 мая шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям cената конгресса США.

«Вы упомянули, что мы вынуждены покинуть Нигер. Мы покинем Нигер», — подтвердил он.

Остин добавил, что Белый дом изучает возможность создания военного присутствия в Западной Африке и расширения партнерства со странами в этом регионе. Речь шла о Мали и Буркина-Фасо.

Ушли, откуда не звали: Нигер обязал США вывести своих военных
Вашингтон не смог сохранить хорошие отношения с новыми властями в Ниамее

Ранее, 3 мая, Остин сообщил, что Вашингтон следит за ситуацией с нахождением российских военных на занятой американцами авиабазе в Нигере. Он отметил, что россияне находятся в отдельном комплексе и не имеют доступа к силам США.

Ранее, 24 апреля, газета Financial Times сообщила, что решение Соединенных Штатов о выводе своих войск из Нигера стало стратегической победой России.

Перед этим, 21 апреля, на севере Нигера в городе Агадесе сотни жителей вышли на митинг против присутствия военных США, чья военная база располагается в этом городе. Как уточняется, во время демонстрации были развернуты десятки малийских, нигерских, буркинийских и российских флагов.

Шествие прошло два дня спустя после того, как Вашингтон заявил о решении вывести своих военных из Нигера. В ближайшие дни ожидается прибытие в страну американской делегации для согласования деталей их вывода.

До этого, 17 апреля, газета The Washington Post привела письмо старшего командира ВВС США, дислоцированного в Нигере, к конгрессу. В письме он говорит, что американским военным опасно находиться в стране.

Военное соглашение с США мятежники, захватившие власть в Нигере, разорвали 16 марта. По их мнению, делегация Вашингтона «не соблюдала дипломатический протокол». Данное соглашение позволяло американскому военному и гражданскому персоналу Пентагона находиться на территории африканской страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024