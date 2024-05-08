Глава Пентагона объявил о выводе американских военных из Нигера

Американский военный контингент покинет Нигер, заявил 8 мая шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям cената конгресса США.

«Вы упомянули, что мы вынуждены покинуть Нигер. Мы покинем Нигер», — подтвердил он.

Остин добавил, что Белый дом изучает возможность создания военного присутствия в Западной Африке и расширения партнерства со странами в этом регионе. Речь шла о Мали и Буркина-Фасо.

Ранее, 3 мая, Остин сообщил, что Вашингтон следит за ситуацией с нахождением российских военных на занятой американцами авиабазе в Нигере. Он отметил, что россияне находятся в отдельном комплексе и не имеют доступа к силам США.

Ранее, 24 апреля, газета Financial Times сообщила, что решение Соединенных Штатов о выводе своих войск из Нигера стало стратегической победой России.

Перед этим, 21 апреля, на севере Нигера в городе Агадесе сотни жителей вышли на митинг против присутствия военных США, чья военная база располагается в этом городе. Как уточняется, во время демонстрации были развернуты десятки малийских, нигерских, буркинийских и российских флагов.

Шествие прошло два дня спустя после того, как Вашингтон заявил о решении вывести своих военных из Нигера. В ближайшие дни ожидается прибытие в страну американской делегации для согласования деталей их вывода.

До этого, 17 апреля, газета The Washington Post привела письмо старшего командира ВВС США, дислоцированного в Нигере, к конгрессу. В письме он говорит, что американским военным опасно находиться в стране.

Военное соглашение с США мятежники, захватившие власть в Нигере, разорвали 16 марта. По их мнению, делегация Вашингтона «не соблюдала дипломатический протокол». Данное соглашение позволяло американскому военному и гражданскому персоналу Пентагона находиться на территории африканской страны.