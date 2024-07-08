Поиск людей под завалами в Волгограде осложнен из-за скопления газа

Операция по поиску трех человек, которые могут находиться под завалам насосной станции в Волгограде после аварии на ней, осложнился тем, что под обломками мог скопиться газ. Об этом 7 июля «РИА Новости» сообщил источник из экстренных служб региона.

«Поиск людей осложняется тем, что под заваленными конструкциями станции мог скопиться газ и тем, что нет понимания, где именно они находились. Здание уходило под землю на глубину с пятиэтажный дом», — сообщил он.

Обрушение части кровли здания канализационно-насосной станции ООО «Концессия водоснабжения» в Волгограде после хлопка газопаровоздушной смеси произошло накануне. В результате происшествия два человека погибли, еще трое пострадали. Предварительной причиной случившегося назвали нарушения при сварочных работах.

Также отмечалось, что после взрыва под завалами могут находиться люди. В настоящее время сотрудники экстренных служб разбирают завалы на месте ЧП.

Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ»).

7 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что электроподстанция, обеспечивающая работу канализационной насосной станции (КНС) № 4 в Волгограде, где накануне произошел взрыв газа, полностью разрушена.