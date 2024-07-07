Папа римский раскритиковал демократию в день выборов в парламент Франции

Демократия находится в плачевном состоянии во многих частях мира. Такое заявление 7 июля сделал Папа римский Франциск, выступая на ежегодном римско-католическом съезде по социальным вопросам.

«Очевидно, что демократия не в лучшем состоянии в сегодняшнем мире», — приводит его слова Reuters.

Как указал Папа римский, безразличие является «раковой опухолью демократии».

Он также отметил, что кризис демократии происходит в разных странах, однако в каких именно, Франциск не уточнил.

Папа римский выступил на ежегодном римско-католическом съезде по социальным вопросам в день проведения второго тура парламентских выборов во Франции. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции уже стала самой высокой за 43 года, составив 26,63%. Ожидается, что победу на них одержит ультраправое «Национальное объединение», как пишет Reuters.

Ранее, 25 апреля, Папа римский призвал к переговорам для завершения конфликтов на Украине и в Газе. Франциск заявил, что размышляет о событиях на Украине. Отвечая на вопрос, может ли он как-то помочь в разрешении вооруженных конфликтов, Франциск ответил, что будет молиться.

Межу тем в первом туре выборов в национальную ассамблею Франции одержали победу правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место, а коалиция президента страны Эммануэля Макрона — третье. При этом ни одна из политических сил не набрала необходимого большинства, поэтому был назначен второй тур.

Уже после объявления предварительных итогов первого тура по стране пронеслась волна масштабных протестов.

В свою очередь, Макрон подчеркнул, что предварительные результаты выборов в парламент Франции не являются показательными, а к их анализу нужно подходить с осторожностью

До этого, 9 июня, Макрон заявил о роспуске национального собрания и проведении досрочных выборов. Поводом для такого шага стал проигрыш партии французского президента «Возрождение» на выборах в Европейский парламент.