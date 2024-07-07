СМИ сообщили о лидерстве «Национального объединения» на выборах во Франции

По предварительным оценкам второго тура внеочередных парламентских выборов во Франции, правая партия «Национальное объединение» лидирует. Об этом 7 июля сообщило бельгийский телеканал RTBF.

По сообщению телеканала, «Национальное объединение» получит от 210 до 228 мест из 577 во французском парламенте, однако это не обеспечит партии абсолютное большинство.

Также в материале говорится, что, в случае, если «Национальное объединение» всё-таки получит достаточное большинство голосов, во Франции у власти встанет ультраправое правительство впервые со времен Второй мировой войны.

Также телеканал выдвинул гипотезу о том, что во Франции может быть созвано «техническое правительство» подобное тому, которое спасло Италию от долгового кризиса в 2011 году.

В этот день во Франции проходит второй тур досрочных парламентских выборов. Голосование продлилось до 18:00 по местному времени (19:00 мск), в крупных городах избирательные участки закроются в 20:00. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции уже стала самой высокой за 43 года, составив 26,63%.

В первом туре выборов в национальную ассамблею Франции одержали победу правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место, а коалиция президента страны Эммануэля Макрона — третье. При этом ни одна из политических сил не набрала необходимого большинства, поэтому был назначен второй тур.

Уже после объявления предварительных итогов первого тура по стране пронеслась волна масштабных протестов.

Ранее, 9 июня, Макрон заявил о роспуске национального собрания и проведении досрочных выборов. Поводом для такого шага стал проигрыш партии французского президента «Возрождение» на выборах в Европейский парламент.