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Стоматолог предупредил о вреде неправильного ухода за полостью рта

Врач Блюмкин: постоянная чистка налета приводит к травмированию сосочков языка
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Фото: Global Look Press/Wolfram Steinberg
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Неправильный уход за полостью рта может повлечь негативные последствия для здоровья, однако часто это происходит из-за распространенности заблуждений о правильной гигиене зубов. Об этом 7 июля в беседе с «Газетой.Ru» рассказал стоматолог, хирург-имплантолог, основатель и руководитель московской «Стоматологии взаимоотношений» Dr. Blumkin Игорь Блюмкин.

Он подчеркнул, что чистка языка скребками из пластика и металла, ершиками, щетками является мифом. Налет чаще всего является сигналом о заболевании: болезни желудочно-кишечного тракта или инфекционных процессов. Стоматолог посоветовал сначала обратиться за консультацией к терапевту или гастроэнтерологу, прежде чем пытаться убрать симптом скребком.

«Во-вторых, постоянная чистка налета приводит к травмированию сосочков языка. Это отражается на восприятии пищи. В частности, нарушаются вкусовая и температурная чувствительности», — отметил он.

Блюмкин подчеркнул, что если чистка языка необходима, ее необходимо проводить осторожно и щадящим способом. Таким образом можно минимизировать риск повреждения вкусовых сосочков или поверхности языка.

Вторым мифом является необходимость в использовании ополаскивателя для рта. Стоматолог указал на исследование Института тропической медицины, Антверпенского университета и Кейптаунского университета, которое показало негативное влияние мятных ополаскивателей на микробиом ротоглотки.

«Ежедневное применение этого средства привело к увеличению числа условно-патогенных бактерий в ротовой полости, таких как Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus. Эти микроорганизмы являются естественными обитателями организма человека. Но такой сдвиг в микробиоме полости рта в сочетании с резким снижением иммунитета может стать причиной различных серьезных болезней желудочно-кишечного тракта», — сказал Блюмкин.

Кроме того, сдвиг в микробиоме может вызвать системные заболевания, так как постоянное использование спиртосодержащих ополаскивателей может негативно повлиять на организм.

Последним мифом стало убеждение, что жесткая зубная щетка лучше очищает зубы. Стоматолог подчеркнул, что слишком агрессивная чистка зубов наносит больше вреда, чем пользы. Так, это может повредить эмаль, привести к царапинам и трещинам, также травмировать десны, что может вызвать их кровоточивость.

«Рекомендуется использовать зубную щетку с мягкой щетиной и избегать слишком сильного давления при чистке зубов», — подчеркнул специалист.

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Ранее, 25 июня, стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология», к.м.н. Елена Мартынова перечислила причины неприятного запаха изо рта. Мартынова призвала посещать стоматолога дважды в год ради осмотра и проведения профессиональной чистки.

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