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Экипажи ТОС-А1 «Солнцепек» уничтожили укрепрайоны и опорные пункты ВСУ
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Экипажи ТОС-А1 «Солнцепек» уничтожили укрепрайоны и опорные пункты ВСУ

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