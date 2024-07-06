Филиппо восхитился отказом российских борцов от участия в Олимпиаде

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил восхищение отказом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) от участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Браво российским атлетам, которые отказываются участвовать в несправедливом маскараде Олимпийских игр 2024 года без своего флага и гимна!» — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Филиппо также назвал гибкую политизацию Игр катастрофой, а решение ФСБР — хорошим ответом.

Ранее, 15 июня, Международный олимпийский комитет (МОК) перечислил первых 14 спортсменов из России, допущенных до участия в Играх в Париже. Среди них оказались 10 борцов: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

Позднее, 6 июля, в ФСБР сообщили, что российские борцы приняли решение отказаться от участия в летних Олимпийских играх. Решение было принято в связи с несогласием организации с принципами отбора. В ФСБР отметили, что МОК при выдаче лицензий на участие в Играх борцов из РФ преследовал цель подорвать принцип единства российской команды.

При этом глава ФСБР Михаил Мамиашвили заявил, что российская организация ждала от Международного олимпийского комитета адекватного решения.

8 декабря прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Аналогичные требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.