В ФСБР прокомментировали отказ российских борцов от участия в Олимпиаде

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) не ждет реакции Международного олимпийского комитета (МОК) на отказ российских борцов от участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом 6 июля заявил глава организации Михаил Мамиашвили.

«Надеялись до конца, что МОК примет адекватное решение, но его принимала кучка обезумевших людей во главе организации. Они пошли по пути разрушения всех спортивных принципов, не допустили тех, кто реально претендовал на победу. Тем самым выполняют политическую задачу», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

При этом Мамиашвили сообщил, что не думал о том, какую реакцию у МОК вызовет отказ российских борцов от участия в Олимпиаде. Он задался вопросом о том, что «разумного и стоящего можно услышать от безумного человека».

При этом в разговоре со «Спорт-Экспрессом» Мамиашвили выразил мнение, что действующее руководство МОК сознательно уничтожает мировое достояние человечества и идет по пути разрушения.

«Это начало конца олимпийского движения. Оно управляется безумными людьми», — добавил глава ФСБР.

Ранее, 15 июня, МОК перечислил первых 14 спортсменов из России, допущенных до участия в Играх в Париже. Среди них оказались 10 борцов: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

Позднее, 6 июля, в ФСБР сообщили, что российские борцы приняли решение отказаться от участия в летних Олимпийских играх. Решение было принято в связи с несогласием организации с принципами отбора. В организации отметили, что МОК при выдаче лицензий на участие в Играх борцов из РФ преследовал цель подорвать принцип единства российской команды.

8 декабря прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Аналогичные требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.