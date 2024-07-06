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Буркина-Фасо, Мали и Нигер объединились в конфедерацию

AFP: Буркина-Фасо, Мали и Нигер объединились в Альянс государств Сахеля
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Фото: TASS/EPA/HADAMA DIAKITE
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Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера подписали договор об объединении в Альянс государств Сахеля (AES). Об этом 6 июля пишет издание France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление лидеров западноафриканских государств.

«Военные лидеры, управляющие Буркина-Фасо, Мали и Нигером, в субботу создали новую конфедерацию, подписав договор во время своего первого саммита в Ниамее после разрыва связей с существующим западноафриканским блоком», — цитирует AFP документ.

Ранее, 15 февраля, агентство Reuters писало, что министры обороны Буркина-Фасо, Мали и Нигера встретились в Уагадугу, чтобы обсудить детали создания конфедерации стран. На встрече в столице Буркина-Фасо Уагадугу министры подтвердили совместное обязательство безотлагательно выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и продолжить сотрудничество в рамках пакта, известного как Альянс государств Сахеля.

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28 января Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из ЭКОВАС. В заявлении трех стран говорилось, что организация не смогла помочь государствам в «экзистенциальной борьбе с терроризмом». Тогда же экономист Максим Чирков в беседе с «Известиями» рассказал, что выход Буркина-Фасо, Нигера и Мали из ЭКОВАС говорит о серьезной потере влияния западных государств на континенте.

В июле прошлого года президентская гвардия организовала мятеж в Нигере. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее, а на следующий день они объявили, что он смещен.

После этого ЭКОВАС на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны к власти.

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