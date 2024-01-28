Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Путин анонсировал миллиардные вложения в работу исследователей Антарктиды
Политика
Путин и Лукашенко проведут встречу в Константиновском дворце в Стрельне
Армия
ВС России улучшили положение по переднему краю на купянском направлении
Общество
Гендиректор «Известий» Тюлин назвал преступлением нападение на журналистку
Общество
Возгорание в Театре сатиры в Москве ликвидировали
Общество
«Без этого праздника не было бы ни города, ни нас»
Политика
«Россия сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм»
Мир
КНДР запустила несколько крылатых ракет с восточного побережья
Мир
В Германии съезд партии ССВ начался с благодарности Красной армии
Политика
«Это в характере нашего народа — в трудный момент подставлять плечо стране»
Общество
Минтрудный выбор: семейную и соцполитику предложили объединить в одном министерстве
Спорт
Глава УЕФА заявил об отсутствии проблем в проведении матча между Россией и Сербией
Армия
ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ с помощью БПЛА «Орлан»
Мир
Bloomberg указало на риск укрепления зависимости Европы от СПГ США
Мир
В Ирландии раскритиковали заявления генералов стран НАТО о конфликте с РФ

Reuters сообщило о выходе сразу трех африканских стран из ЭКОВАС

Reuters: Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из ЭКОВАС
0
Фото: ТАСС/AP/Misper Apawu
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом 28 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление стран, зачитанное по национальному телевидению Нигера.

«Спустя 49 лет доблестные народы Буркина-Фасо, Мали и Нигера с сожалением и большим разочарованием отмечают, что организация (ЭКОВАС) отошла от идеалов своих отцов-основателей и духа панафриканизма», — приводит агентство слова представителя хунты Нигера полковника Амаду Абдрамане.

Он добавил, что организация не смогла помочь государствам в «экзистенциальной борьбе с терроризмом».

Уходят по-французски: почему Макрон объявляет о выводе войск из Нигера
И чего теперь ждать от ЭКОВАС и США

В июле президентская гвардия организовала мятеж в Нигере. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее, а на следующий день они объявили, что он смещен.

После этого ЭКОВАС на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны к власти.

В конце августа глава ЭКОВАС Бола Тинубу предложил дать мятежникам девятимесячный период для перехода к демократии. При этом подчеркивается, что санкции, введенные ЭКОВАС, не будут сняты до тех пор, пока режим не внесет «позитивные коррективы».

При этом отмечается, что сами военные, захватившие власть в Нигере, заявили, что хотят трехлетнего переходного периода для восстановления конституционного порядка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024