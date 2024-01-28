Reuters сообщило о выходе сразу трех африканских стран из ЭКОВАС

Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом 28 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление стран, зачитанное по национальному телевидению Нигера.

«Спустя 49 лет доблестные народы Буркина-Фасо, Мали и Нигера с сожалением и большим разочарованием отмечают, что организация (ЭКОВАС) отошла от идеалов своих отцов-основателей и духа панафриканизма», — приводит агентство слова представителя хунты Нигера полковника Амаду Абдрамане.

Он добавил, что организация не смогла помочь государствам в «экзистенциальной борьбе с терроризмом».

В июле президентская гвардия организовала мятеж в Нигере. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее, а на следующий день они объявили, что он смещен.

После этого ЭКОВАС на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны к власти.

В конце августа глава ЭКОВАС Бола Тинубу предложил дать мятежникам девятимесячный период для перехода к демократии. При этом подчеркивается, что санкции, введенные ЭКОВАС, не будут сняты до тех пор, пока режим не внесет «позитивные коррективы».

При этом отмечается, что сами военные, захватившие власть в Нигере, заявили, что хотят трехлетнего переходного периода для восстановления конституционного порядка.