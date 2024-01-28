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Экономист назвал ударом по Франции выход трех стран Африки из ЭКОВАС

Экономист Чирков: выход трех стран Африки из ЭКОВАС ударит по Франции
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Фото: Global Look Press/Richard Mazzella
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Выход Буркина-Фасо, Нигера и Мали из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) говорит о серьезной потере влияния западных государств на континенте. Об этом заявил 28 января в беседе с «Известиями» экономист Максим Чирков.

Он отметил, что от этого решения страны Евросоюза (ЕС) ожидают экономические потери.

«Я думаю, что выход трех стран из ЭКОВАС — это значимое событие. Оно в принципе показывает, что западный мир, в частности Франция, утрачивает свое влияние на территории африканского континента. Эти процессы начались уже давно, но нынешние позиции являются одним из звеньев в этой цепочке», — сказал эксперт.

По его словам, несмотря на то что африканские страны давно не являются колониями западных стран, тем не менее их старались держать под контролем.

«Все они должны свободно определять свою траекторию развития, своих партнеров и не должны зависеть от диктата той или иной страны», — указал Чирков.

Экономист считает, что решение о выходе свидетельствует о снижении влияния Франции на континенте, а это подрывает позиции европейского государства и французского президента Эммануэля Макрона на мировой арене.

Кроме того, это повлияет и на ситуацию в мировой экономике. Больше всего пострадает Франция, заключил эксперт.

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Ранее в этот день Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из ЭКОВАС. В заявлении трех стран говорилось, что организация не смогла помочь государствам в «экзистенциальной борьбе с терроризмом».

В июле президентская гвардия организовала мятеж в Нигере. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее, а на следующий день они объявили, что он смещен.

После этого ЭКОВАС на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны к власти.

В конце августа глава ЭКОВАС Бола Тинубу предложил дать мятежникам девятимесячный период для перехода к демократии. При этом подчеркивается, что санкции, введенные ЭКОВАС, не будут сняты до тех пор, пока режим не внесет «позитивные коррективы». Сами военные, захватившие власть в Нигере, заявили, что хотят трехлетнего переходного периода для восстановления конституционного порядка.

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