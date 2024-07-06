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Парижане вышли на протестную акцию за прекращение огня в секторе Газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Протестная акция за прекращение огня в секторе Газа проходит на площади Республики в Париже. Кадры с места демонстрации публикуют «Известия» в субботу, 6 июля.

Некоторые из присутствующих скандируют лозунг о президенте Франции Эммануэле Макроне: «Макрон, уходи». Кроме того, участники акции выставили на площади чучела премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и американского лидера Джо Байдена, который поддерживает Тель-Авив в палестино-израильском конфликте.

На кадрах также можно увидеть множество полицейских на месте проведения демонстрации.

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После обострения ситуации на Ближнем Востоке в Европе нередко происходят антиизраильские выступления. Так, 10 июня активисты из движения Palestine Action, выступающего в поддержку Палестины, залили красной краской из баллончиков примерно 20 отделений британского банка Barclays, расположенных в Англии и Шотландии. Участники движения обвиняют банк Barclays в финансировании геноцида в Газе, так как он инвестирует средства в компанию по разработке вооружений Elbit Systems в Израиле.

Палестину в качестве государства признают более 140 из 193 стран — участниц ООН, в числе которых Россия и Китай. В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. При этом Франция, Германия, Нидерланды, Дания и Венгрия в свою очередь 22 мая решили не признавать Палестину. Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил о планах работать над общеевропейской позицией по этому вопросу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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