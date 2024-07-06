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Украина потребовала от МОК аннулировать приглашение на Олимпиаду для россиян
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Украина потребовала от МОК аннулировать приглашение на Олимпиаду для россиян

НОК Украины требует от МОК аннулировать приглашение на Игры для девяти россиян
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины и министерство спорта страны потребовали от Международного олимпийского комитета (МОК) аннулировать приглашение на Олимпийские игры в Париже для девяти российских спортсменов. Это следует из заявления, опубликованного 6 июля на сайте украинского НОК.

В список вошли борцы Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Арслан Багаев и каноист Алексей Коровашков. Также НОК потребовал не допускать к Играм пять спортсменов из Белоруссии.

Как уточняет издание «Спорт-Экспресс», в списке упомянут также каноист из РФ Иван Штыль, которого даже нет в документе МОК с допущенными до Олимпиады в Париже россиянами.

В заявлении организации утверждается, что перечисленные спортсмены не отвечают критериям нейтрального статуса. Претензии связаны с их участием в якобы «политизированных» турнирах, в доказательство приведены даже «неправильные» лайки спортсменов из РФ и Белоруссии в социальных сетях.

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До этого, 20 июня, президент украинского НОК Вадим Гутцайт и глава Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк направили совместное письмо в МОК и Международную федерацию дзюдо (IJF) с требованием отстранить 12 российских дзюдоистов от участия в Олимпийских играх в Париже.

В начале июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024, не опасаясь, что тем самым они нарушат российский закон. Он сообщил, что страна уже получила 49 лицензий в семи видах спорта: тхэквондо, прыжки на батуте, дзюдо, теннис, велоспорт-шоссе, спортивная борьба и гребля на байдарках и каноэ.

8 декабря прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Аналогичные требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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