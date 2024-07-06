Политолог высказалась о возможном векторе политики нового президента Ирана

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан будет более интенсивно развивать взаимодействие страны с Турцией, тогда как его курс в отношениях с Россией пока сложно спрогнозировать. Об этом 6 июля заявила «Известиям» политолог Каринэ Геворгян.

«Пока трудно сказать в нынешних меняющихся обстоятельствах, что будет происходить и в какой степени господин Пезешкиан является реформатором», — сказала она.

При этом политолог напомнила, что ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что политика Тегерана в отношениях с Москвой останется неизменной. Кроме того, похожую позицию озвучивали и другие иранские политики, указала Геворгян.

Ранее в этот день стало известно о победе экс-министра здравоохранения Ирана Пезешкиана на президентских выборах в стране. Он был выдвинут кандидатом от реформаторского крыла. После объявления результатов политик назвал всех своих конкурентов братьями и пообещал «протянуть им всем руку дружбы».

Первый тур выборов президента Ирана состоялся 28 июня, однако ни один из кандидатов в президенты не набрал более 50% голосов. 5 июля прошел прошел второй тур.

Перед этим, 4 июля, в Астане состоялись переговоры президента России Владимира Путина с и. о. иранского лидера Мохаммадом Мохбером. На них Путин заявил, что отношения России и Ирана носят дружеский и конструктивный характер и будут укрепляться вне зависимости от исхода выборов в Исламской Республике. В свою очередь, верховный лидер Ирана Али Хаменеи передал президенту РФ через Мохбера послание о взаимодействии двух стран в будущем, в котором также пообещал преемственность курса нового иранского правительства.

Внеочередные президентские выборы в Иране были назначены после гибели 19 мая в результате авиакатастрофы президента страны Эбрахима Раиси. Авария произошла, когда он возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Помимо этого, в потерпевшем крушение вертолете также находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов, два из которых благополучно добрались до места назначения. Была создана комиссия по расследованию катастрофы.