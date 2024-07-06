В Приморско-Ахтарске восстановили электроснабжение

В Приморско-Ахтарске восстановили энергоснабжение после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 июля в своем Telegram-канале сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

«Авария на подстанции устранена. В 03:54 все потребители запитаны», — сообщил он.

Об аварии на подстанции стало известно 5 июля. Тогда в результате атаки ВСУ без света остались 29 тыс. жителей Приморско-Ахтарска. В городе были повреждены силовые трансформаторы на электроподстанции.

ВСУ атаковали гражданские объекты в Краснодарском крае в ночь на 5 июля. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил о повреждении гражданских объектов в Приморско-Ахтарске.

Позже он проинформировал, что в результате атаки госпитализировали шесть человек, среди которых двое детей. Позже губернатор добавил, что шестилетняя девочка скончалась в больнице от травм. Глава региона уточнил, что был поврежден трехэтажный многоквартирный дом, его жильцов эвакуировали и подготовили для них пункт временного размещения. Также была нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города.

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