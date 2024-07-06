На Украине сообщили о повреждении объекта энергетики в Сумской области

Энергетический объект поврежден на Украине в Сумской области. Об этом 6 июля сообщили в администрации региона.

«Удар по энергетической инфраструктуре Сумщины. <...> Обесточены населенные пункты области в нескольких районах. Аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения», — говорится сообщении региональной администрации в Telegram-канале.

Какой именно объект был поражен, не уточняется. По утверждению местных властей, область подверглась ударам ночью.

Минобороны РФ не прокомментировало эти сообщения.

Ранее в субботу сообщалось о серии взрывов в городе Сумы на севере Украины. После этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Полтавской области и городе Кривом Роге в Днепропетровской области.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.