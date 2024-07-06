Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области на фоне воздушной тревоги
В Полтавской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом 6 июля сообщило украинское издание «Общественное».
«В Кременчугской общине на Полтавщине был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.
В Министерстве обороны России никак не комментировали данные сообщения.
В этот же день стало известно о серии взрывов в городе Сумы на севере Украины.
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Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.