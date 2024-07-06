Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги

В Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом 6 июля сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрывах в городе», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявляли в 10 областях — в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Киевской, Сумской, Полтавской и Черкасской.

Минобороны РФ не прокомментировало данные сообщения.

Ранее в этот день сообщалось, что в Полтавской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги прогремел взрыв. Тогда же стало известно о серии взрывов в городе Сумы на севере Украины.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.