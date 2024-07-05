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Потомок Бисмарка заявил о разочаровании политикой Германии по вопросу Украины

Александр фон Бисмарк: немцы могли бы стать главными посредниками по Украине
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Фото: ТАСС/Белкин Алексей
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Прямой потомок канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк заявил, что разочарован политикой нынешнего правительства ФРГ под руководством канцлера Олафа Шольца в отношении кризиса на Украине. Немцы могли бы стать главными посредниками в конфликте, отметил он в беседе с «Известиями» 5 июля на праздновании 40-летия Российского дома науки и культуры в Берлине.

«Я очень разочарован нашим немецким правительством. Именно мы, немцы, могли бы стать главными посредниками в конфликте с Украиной. Я бы хотел, чтобы возобновились дипломатические отношения, столь важные в кризисные времена», — сказал фон Бисмарк.

Праправнук первого канцлера и создателя Германской империи, призвал привлечь к урегулированию украинского конфликта Китай и Индию, в которых в совокупности проживает более трети населения планеты.

«Нужно, чтобы они сказали: «Мы тоже заинтересованы в том, чтобы третьей мировой войны не случилось». Поэтому пожалуйста: давайте лучше сядем за стол переговоров и будем разговаривать. Говорить всегда лучше, чем стрелять», — подытожил он.

Ранее в этот день фон Бисмарк присутствовал на праздновании 40-летия Российского дома науки и культуры (РДНК) в Берлине. Директор РДНК Павел Извольский открыл выставку, посвященную торжественному событию. Гости смогли ознакомиться с историей дома науки и культуры с момента его открытия.

На мероприятии, помимо фон Бисмарка, присутствовали российские дипломаты, включая посла России в Германии Сергея Нечаева, а также представители российского торгового представительства в Берлине.

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Ранее, 2 июля, сообщалось, что большинство граждан европейских стран видят достижение мирных договоренностей с Россией наиболее вероятным исходом конфликта на Украине. Всего было опрошено 19 566 человек в 14 странах Европы и на Украине. Представители таких стран, как Италия, Греция и Болгария, высказали мнение о необходимости приостановки военной помощи со стороны западных стран. В Чехии, Франции, Германии, Нидерландах и Швейцарии среди опрошенных не присутствовало единого мнения.

До этого, 30 июня, президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил о возможности переговоров с РФ с помощью посредников. Он напомнил, что для заключения черноморской зерновой сделки, соглашение о которой было подписано 22 июля 2022 года, Киев и Москва достигли договоренностей при посредничестве Анкары и ООН. Этот механизм проработал около года, что, по мнению Зеленского, достаточно долгий срок.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

На Западе и в Киеве инициативу отвергли. Зеленский назвал предложение ультиматумом. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сказал, что инициатива якобы не содержит «реальных мирных предложений». Ее также отвергли канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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