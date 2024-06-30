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Зеленский заявил о возможности переговоров с РФ с помощью посредников

Зеленский: Украина считает возможными переговоры с Россией через посредников
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Фото: URS FLUEELER/Pool via REUTERS
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Украина может вступить в переговоры с Россией при участии посредников. Об этом в воскресенье, 30 июня, в интервью изданию Philadelfia Inquirer заявил президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая.

«Украина может найти модель (для переговоров. — Ред.), в которой, согласно соответствующим документам, шагам, модальности, можно найти решение. Модель такая была применена первый раз на примере зернового коридора», — сказал Зеленский, интервью которого опубликовано на его YouTube-канале.

Он напомнил, что для заключения черноморской зерновой сделки, соглашение о которой было подписано 22 июля 2022 года, Киев и Москва достигли договоренностей при посредничестве Анкары и ООН. Этот механизм проработал около года, что, по мнению Зеленского, — достаточно долгий срок.

Украинский лидер заявил, что саммит мира в Швейцарии, прошедший 15–16 июня, — первый шаг к переговорам с Россией и теперь надо выработать документ, который «попадет на стол» представителям РФ. Переговоры нужно вести, по мнению президента Украины, во всевозможных форматах и диалогах, и «разные мощные» страны могут стать для в них посредниками, причем это могут быть государства любого из континентов.

По мнению Зеленского, разнообразные посредники важны и для того, чтобы показать, что Киев поддерживает не только коллективный Запад, но и другие регионы.

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Накануне, 29 июня, американский политический обозреватель Джексон Хинкл призвал Зеленского принять мирную инициативу президента России Владимира Путина, если украинский лидер действительно хочет завершить конфликт. Хинкл также назвал мирное предложение Путина щедрым.

Зеленский 27 июня после прибытия на саммит Европейского союза заявил журналистам, что Киев не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент призвал выработать план для мирного урегулирования в ближайшее время.

Путин 14 июня заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это можно будет реализовать, когда Киев откажется от идеи вступления в НАТО и выведет войска из регионов РФ. При этом российский лидер подчеркнул, что в случае, если Украина и Запад откажутся от принятия этого мирного предложения, именно они и будут ответственны за продолжение конфликта.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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