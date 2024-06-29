Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая, если он действительно хочет завершить конфликт, следует принять щедрое предложение президента России Владимира Путина,. Об этом 27 июня заявил американский политический обозреватель Джексон Хинкл в соцсети X (бывш. Twitter).

«Если Зеленский действительно хочет <закончить конфликт на Украине>, он может сделать это уже сегодня — пускай примет щедрое мирное предложение президента Путина», — написал он.

Зеленский 27 июня после прибытия на саммит Европейского союза заявил журналистам, что Киев не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь в рядах ВСУ. Он призвал в ближайшее время выработать план урегулирования. Также президент Украины сообщил о нежелании продолжать конфликт годами.

Президент РФ Владимир Путин 14 июня заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из регионов РФ и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. Однако если Киев и Запад откажутся, то ответственность за продолжающийся конфликт лежит исключительно на них, добавил российский лидер.

На Западе и в Киеве инициативу отвергли. Зеленский назвал предложение ультиматумом. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, в свою очередь, сказал, что инициатива якобы не содержит «реальных мирных предложений».

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.