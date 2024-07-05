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На Украине проголосовали за снос памятника дважды Герою СССР Ковпаку

Депутат рады Бужанский: Киевский горсовет проголосовал за снос памятника Ковпаку
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Фото: ТАСС/Яков Давидзон
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Киевский городской совет разрешил снести памятник партизанскому командиру, дважды герою Советского Союза Сидору Ковпаку, который расположен в парке Славы. Об этом сообщил 5 июля депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

«Ковпак виноват сам, как ребенок, честное слово, служил бы себе в абвере, пил бы сейчас баварское, да? Как теперь будет называться парк, не знаю — может, Бесславный?» — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что для киевских властей Ковпак стал колонизатором.

Сидор Ковпак был одним из руководителей партизанского движения на территории Украины и РСФСР во время Великой Отечественной войны. Его отряд в 1941 году наносил удары по германской армии в ходе рейдов через оккупированные территории Сумской, Курской, Орловской и Брянской областей.

Позже соединение Ковпака совершило партизанский рейд из брянских лесов на Правобережную Украину по Гомельской, Пинской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областям.

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В начале июня в Харькове снесли памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову. Скульптура находилась в районе парка культуры и отдыха «Победа», напротив Дворца детского и юношеского творчества. Памятник был установлен 25 января 2002 года.

В январе на станции метро «Пушкинская» в Харькове демонтировали барельеф с изображением русского поэта и писателя Александра Пушкина. Еще один убрали со станции уже на следующий день.

На Украине с 2015 года проводится политика так называемой декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

25 января 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что уничтожение памятников за рубежом является потрясающим невежеством с плохими последствиями. Он подчеркнул, что, в отличие от многих других стран, в России сохраняют культурное наследие.

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