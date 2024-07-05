В Москве начал работу пятый форум «Российская креативная неделя»

В Москве 4 июля на площадке кластера «Ломоносов» стартовал пятый форум «Российская креативная неделя». В рамках мероприятия представители различных креативных индустрий представляют свои лучшие разработки и проекты. В числе тем для обсуждения на форуме — будущее индустрии социального кино.

Отрасль социального кино давно вышла за рамки развлечений — сейчас это, скорее, наука. На примере самых успешных проектов будут снимать фильмы и сериалы в ближайшие годы.

Одним из таких проектов является сериал «Плакса», который продюсирует лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Картина рассказывает о подростковых проблемах, школьной травле и спасении в музыке.

«В «Плаксе» мы показали среднестатистическую девочку, которая столкнулась с этим всем в школе. И мы показали возможность выхода через, конечно же, творчество, через любовь в семье и через друзей», — рассказал Жуков.

Авторы сериала также запустили проект «Янеплакса», направленный на поддержку детей, испытавших боль и унижение.

Что касается российского кино в целом, оно стремительно меняется. Фильмы и сериалы теперь не просто развлекают, а отвечают на самые важные запросы общества. Их также обсуждают на форуме «Российская креативная неделя».

«Социология показывает запрос на отечественного героя, на русских героев, на русских супергероев. Ну и, соответственно, конечно, кино, сериалы должны соответствовать этому запросу. С другой стороны, на те ценности, которые нам традиционно близки, — это семья, это патриотические ценности, это ценности коллективистские, это запрос на справедливость», — заявил замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.

Как показало исследование Центра социального проектирования «Платформа» при поддержке Национальной Медиа Группы (НМГ), аудитория российского кино находит то, что ищет. Согласно результатам опроса, самые востребованные проекты либо вдохновляют, либо раскрывают самые острые проблемы на примере ошибок других. Так, сериал «Слово пацана» напомнил старшему поколению о том, как важно не терять связь со своими детьми.

По словам гендиректора НМГ Светланы Балановой, медиахолдинг является центром притяжения лучших креативных кадров в стране.

«Мы видим, как наши талантливые авторы неимоверно тонко, талантливо, без морализаторства, без какого-то неправильного тона, умеют разговаривать с самыми разными аудиториями, в том числе и, наверное, самые сложные — это молодежные и подростковые аудитории», — отметила она.

На форуме также обсудили один из явных запросов современности — «герой среди нас». В настоящее время всё чаще появляются социальные ролики о рабочих профессиях и подвигах обычного человека. Гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский подчеркнул, что от открытия кино для определенных категорий зрителей, включая учителей, ученых, людей труда, можно ожидать очень большого обратного эффекта.

Центр социального проектирования «Платформа» при поддержке НМГ 4 июля представил очередной ежегодный рейтинг фильмов с высоким социальным эффектом, состоящий из картин, вышедших в 2023 году. В их числе оказались «Доктор», «Русский крест», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Вызов» и «Трудные подростки – 5». Тремя лидерами по социальному воздействию на узкую аудиторию стали «Край надломленной Луны», «Привет, мама» и «Сама виновата».

«Российская креативная неделя» — фестиваль-форум, который объединяет представителей 16 направлений креативных индустрий России в одном пространстве и представляет их лучшие разработки и проекты.