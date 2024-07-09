В Театре наций готовятся к сентябрьской премьере спектакля «Я не убивала своего мужа»

В Театре наций репетируют новый спектакль «Я не убивала своего мужа» по роману современного китайского хитмейкера Лю Чженьюня, переведенного на русский язык под названием «Я не Пань Цзиньлянь». В афише Театра наций в Москве спектакль появится в сентябре, узнали «Известия».

Постановщик и российские актеры завершили этап репетиционного зала и переместились на сцену, где, преодолевая языковые барьеры, под звуки китайского барабана тангу шестеро артистов бегают по декорации в виде огромной сковороды, по-настоящему варят лапшу и переодеваются на скорость, воплощая множество персонажей.

Писатель Лю Чженьюнь в своей книге, ставшей основой для спектакля, в полной мере проявил талант сатирика. А на театральной сцене вскрыть абсурд современных китайских реалий решил 32-летний режиссер Итэн Дин, которого на родине считают молодым театральным новатором.

Дин считает, что зрители подустали от кунг-фу, китайской оперы и всего того, с чем десятилетиями у западной и в том числе российской аудитории ассоциируется Китай.

«Этот спектакль пользовался большим успехом в Китае, но я очень не люблю повторяться, не люблю клише. Поэтому здесь мне хотелось сделать что-то совершенно новое. С дирекцией театра мы решили, что хотим сделать постановку с русскими актерами и совершенно иначе, чтобы российский зритель тоже увидел что-то новое и необычное», — рассказал Дин.

Постановщик намерен показать современный взгляд китайцев на мир. В Москву Дина пригласил худрук Театра наций Евгений Миронов после того, как увидел в Китае его оригинальную версию «Я не убивала своего мужа».

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Долго и несчастливо: режиссер Итэн Дин ставит спектакль в Театре наций