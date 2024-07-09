Долго и несчастливо: режиссер Итэн Дин ставит спектакль в Театре наций

Спектакль «Я не убивала своего мужа» популярного в Китае режиссера Итэна Дина появится в афише Театра наций в Москве в сентябре. Сейчас постановщик и российские актеры завершили этап репетиционного зала и переместились на сцену. Здесь, преодолевая языковые барьеры, под звуки китайского барабана тангу артисты бегают по декорации в виде огромной сковороды, по-настоящему варят лапшу и переодеваются на скорость. Множество персонажей воплощают всего шесть человек. «Известия» побывали на репетиции и узнали, чем режиссер из Поднебесной будет покорять российских зрителей.

Новая адаптация

Не нуждающееся в переводе «нихао» доносится сквозь пелену дыма на Малой сцене Театра наций. Это актер Рустам Ахмадеев вышел посоветоваться с режиссером Итэном Дином по поводу цвета реквизита, пока техники заняты настройкой дым-машины. Ахмадеев протягивает режиссеру на выбор два кухонных полотенца — пять минут спустя одним из них он будет получать удары от своей сценической супруги Ли Сюэлянь в исполнении Марии Смольниковой.

В Театре наций во всю репетируют новый спектакль «Я не убивала своего мужа» по роману современного китайского хитмейкера Лю Чженьюня, переведенного на русский язык под названием «Я не Пань Цзиньлянь». В этой книге писатель в полной мере проявил талант сатирика. А на театральной сцене вскрыть абсурд современных китайских реалий решил 32-летний режиссер Итэн Дин, которого на родине считают крупным молодым театральным новатором.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Лауреат премии «Новый выдающийся китайский режиссер» работал в театрах Великобритании, Франции, Дании, Румынии, а среди его постановок — переосмысленная в современных реалиях классика: «Сирано де Бержерак», «Макбет», «Ревнивая к себе самой» и «Франкенштейн».

Дин считает, что зрители порядком подустали от кунг-фу, китайской оперы и всего того, с чем десятилетиями у западной и в том числе российской аудитории ассоциируется Китай. Постановщик намерен показать современный взгляд китайцев на мир. Следующую остановку он сделал в России. В Москву Дина пригласил худрук Театра наций Евгений Миронов после того, как увидел в Китае его оригинальную версию «Я не убивала своего мужа». Китайский режиссер затягивать с ответом не стал: «Известиям» он рассказал, что давно черпает вдохновение в русской культуре, любит Чехова и предпочитает работать по системе Станиславского.

— Этот спектакль пользовался большим успехом в Китае, но я очень не люблю повторяться, не люблю клише. Поэтому здесь мне хотелось сделать что-то совершенно новое. С дирекцией театра мы решили, что хотим сделать постановку с русскими актерами и совершенно иначе, чтобы российский зритель тоже увидел что-то новое и необычное, — рассказал китайский постановщик.

Сцены из супружеской жизни

Пытаясь обойти китайский закон «одна семья — один ребенок», беременная Ли Сюэлянь после восьми лет супружеской жизни разводится с мужем Цинь Юйхэ. После рождения они планируют заключить брак снова. Правда, семейные планы Ли Сюэлянь нарушает непредвиденное обстоятельство: бывший супруг женился на другой, да и еще сравнил Ли Сюэлянь с легендарной распутницей Пань Цзиньлянь — знаковым для Китая образом. Униженная и оскорбленная, да еще и с младенцем на руках, Ли Сюэлянь всеми силами пытается восстановить репутацию и заодно отомстить мужу — «чтобы он и умереть, и жить не смог». Хождение по девяти кругам ада китайских судов растягивается на годы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Закон, запрещающий иметь китайским семьям больше одного ребенка, отменили лишь в 2015 году. В том же году в России издали книгу-первоисточник постановки.

— Я провел очень много времени за рубежом, в том числе в США, в Европе. И понял, насколько для меня важны мои китайские корни, моя китайская культура. Хочется отразить это всё на сцене — объединить свои китайские корни с европейской культурой.

Премьера российской адаптации состоится в сентябре, пока же артисты делают первые прогоны на сцене: репетируют реплики, запоминают выходы, синхронизируют движения с музыкой — в некоторых сценах действия сопровождаются битом настоящего китайского музыкального инструмента тангу — или варят не менее настоящую лапшу.

Трапеза — важная часть культуры жителей Поднебесной, и Ли Сюэлянь впервые появляется на сцене, стоя на огромной перевернутой сковороде. Это главная декорация в спектакле, заменяющая и дом, и завод, и суд, и также целиком занимающая пространство малой сцены. Необычную и лаконичную сценографию постановки разрабатывал китайский художник и давний коллега режиссера Лю Кэдун, который приехал в Москву вместе с ним. По словам Дина, на создание декорации их прямо во время обеда вдохновил хого — китайское традиционное блюдо в огненном котле. Но перевернута сковорода не случайно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— В Китае, когда мы отказываемся от еды и воды, мы переворачиваем тарелку, чашку или сковородку вверх дном. Это значит, что я больше не хочу есть, соответственно, я больше не хочу продолжать свою жизнь. По сути, вся история в этом спектакле начинается с того, что разводятся главные персонажи. В этот момент их жизнь немного обрывается, поэтому сковородка и перевернута, — рассказал он.

Без трудностей перевода

Режиссер и актеры на обед прервались только спустя пять часов репетиции. За это время Мария Смольникова успела «поседеть» — муки Ли Сюэлянь растянулись на 20 лет, и в финале зрители увидят уже постаревшую и порядком уставшую от бюрократических баталий героиню. «Выпускать спектакль — это тоже испытание», — добавила актриса.

Входя в роль, Смольникова меняет интонацию на более певучую. Так, по ее словам, разговаривают китайские женщины. Это открытие она сделала во время подготовки к роли Ли Сюэлянь.

— У нас, чтобы сделать песню, нужно складывать стихи. У них можно пропеть всё что угодно. Китайцы словно стихами разговаривают, — поделилась актриса, которая также разговаривает в постановке и на китайском.

Чтобы актеры в полной мере почувствовали себя жителями Поднебесной, каждую репетицию режиссер начинает с часовой тренировки: вместе с артистами выполняет китайские упражнения, поет им национальные песни и объясняет учение Конфуция. При этом ни режиссер, ни актеры не жалуются на трудности перевода. Общение на сцене и за ее пределами происходит на трех языках: русском, английском и китайском. С первым и последним помогает переводчица, но в целом, по словам Итэна Дина, все они используют язык творчества — ощущения, а не вербальной коммуникации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Российские артисты выделяют в молодом мастере не стальной азиатский перфекционизм, а его дружелюбие, лояльность и светлую энергетику. Слова подтверждаются делом: на репетиции Итэн Дин сам многое показывает актерам, объясняет, какой жест и где его лучше использовать, устанавливает реквизит и шутит с труппой в перерыве.

— Мы прекрасно друг друга понимаем, никаких преград для общения нет. Русские артисты более самостоятельные, но очень уважают китайскую культуру, поэтому в этих моментах прислушиваются ко мне, — сказал режиссер.

Кастинг был непростым: из 300 претендентов китайский постановщик выбрал лишь шесть человек. И это при том, что самих персонажей спектакля в разы больше. Так, актриса Юлия Чуракова играет сразу восемь героев, начиная от сына пары Ли Сюэлянь и Цинь Юйхэ и заканчивая китайскими чиновниками. Не узнать на сцене и заслуженную артистку России Елену Морозову, она выходит то в полысевшем парике, то в растянутых трениках — у актрисы максимальная концентрация мужских ролей в этой постановке. Итэн Дин исполнил ее давнюю мечту.

— Я так рада, что на сцене Театра наций сбылась моя мечта — сыграть мужчин. С этими лысинами, со всеми париками, с разной пластикой. Я в таком актерском драйве, просто счастлива, — рассказала Морозова.

Драматургически историю Ли Сюэлянь, спасающуюся от проклятия Пань Цзиньлянь, она относит к творчеству Салтыкова-Щедрина. «Я не убивала своего мужа» — это в первую очередь женская история вообще, а не конкретной китайской женщины. И на Руси есть истории, когда женщине не верят и унижают, подчеркивает Морозова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Театр наций продолжает открывать российским зрителям театральных мастеров Азии: в начале года здесь состоялась премьера японского режиссера Мотои Миуры «Друзья» по роману Кобо Абэ. «Я не убивала своего мужа» станет одним из открытий сезона в пространстве Евгения Миронова, затем Итэн Дин привезет в Россию еще одну постановку. Его спектакль «Сирано де Бержерак» покажут на Международном Тихоокеанском фестивале во Владивостоке. Дин надеется еще поработать в России. В перекрестные годы культуры России и КНР для этого есть возможности.