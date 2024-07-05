Как сделать перерасчет за ЖКУ в 2024 году

Иногда цифры в квитанции за коммунальные услуги могут быть значительно выше, чем ожидалось. Это может быть связано с рядом причин. Если собственник жилья долго отсутствовал дома, например, был в отпуске, или считает, что сумма завышена неоправданно, он вправе обратиться в управляющую компанию или МФЦ для перерасчета. «Известия» рассказывают, как вернуть деньги за переплату ЖКУ и какие услуги не подлежат перерасчету в 2024 году.

Когда могут сделать перерасчет услуг ЖКХ в 2024 году

Чаще всего переплата за коммунальные услуги появляется в нескольких случаях. Например, когда при начислениях не учтены положенные плательщику льготы, при неисправных счетчиках, длительных отъездах, при незаконном подключении к инженерным сетям, а также если услуги ЖКХ оказаны некачественно или не в полном объеме. Всё это дает право потребовать перерасчет.

Однако средства вернут только за определенные услуги: холодную и горячую воду, водоотведение, электричество и газ, если он не используется для отопления. Еще одна причина — длительные или регулярные перебои в подаче услуг. Они могут случаться в результате аварии, неисправности оборудования, ремонтных и профилактических работ. В итоге жильцы на несколько часов остаются без света, воды или с холодными батареями.

Максимальное время перерывов для разных услуг установлено законодательно. Так, отключение электроснабжения допускается на срок не более двух часов при наличии двух независимых источников и до одного дня при одном источнике. Для водоснабжения временной промежуток составляет четыре часа для единовременного отключения и до восьми часов в течение месяца. Газ за месяц разрешено отключать не более чем на четыре часа.

При этом, пояснил «Известиям» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, за отопление, содержание жилья и капремонт придется заплатить в любом случае, так как эти услуги считаются непрерывными. Эксперт добавил, что перерасчет возможен только при отсутствии счетчиков. Если приборы учета установлены, то оплата происходит за фактически потребленные ресурсы.

Как сделать перерасчет услуг ЖКХ в 2024 году

Для перерасчета собственник должен обратиться в управляющую компанию (УК), товарищество собственников жилья (ТСЖ), МФЦ или ресурсоснабжающую компанию, выставившую счет. Необходимо будет написать заявление с указанием причин, из-за которых возникла переплата.

К заявлению нужно приложить дополнительные документы. В частности, акт обследования жилья от УК, подтверждающий факт отсутствия возможности установить счетчики. При уменьшении количества жильцов для перерасчета нужно подтвердить тот факт, что человек больше не проживает совместно с собственником. Это может быть свидетельство о разводе, о смерти, прописка по иному адресу.

Перерасчет размера платы за ЖКУ должен быть произведен исполнителем в течение пяти рабочих дней после подачи заявления. Если управляющая компания по каким-то причинам отказывается делать перерасчет или затягивает процесс, нужно написать жалобу в жилищную инспекцию. В крайнем случае — обращаться в суд.

Перерасчет ЖКУ при долгом отсутствии в 2024 году

Также перерасчет могут сделать граждане, которые отправляются в отпуск или часто уезжают в длительные командировки. Нередко по возвращении они получают платежку с полной суммой коммунальных услуг, которыми временно не пользовались.

В таком случае нужно обратиться в те же инстанции, дополнительно предоставив билеты на поезд и самолет в оба конца, путевку на отдых, квитанцию об оплате услуг гостиницы, справку о лечении в санатории, справку из садового товарищества о пребывании за городом или копию приказа о командировке.

В заявлении необходимо указать фамилию, имя, отчество каждого отсутствующего потребителя и период его отсутствия в жилом помещении. Важно отметить, что перерасчет возможен только, если одного или нескольких жильцов не было дома не менее пяти дней.

Ранее «Известия» писали, что в России могут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ.