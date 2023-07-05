По мере будет: УК оштрафуют за отказ от перерасчета услуг ЖКХ

Управляющие компании будут наказывать за отказ пересчитать необоснованно завышенную плату за ЖКУ. Должностным лицам за такие нарушения грозит взыскание до 30 тыс. рублей, а юрлицам — до 200 тыс. рублей. Внесение соответствующих изменений в КоАП поддержало правительство, выяснили «Известия». За законопроект выступают и в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Однако в ТПП и в Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере полагают, что новые нормы не окажут существенного влияния на работу коммунальщиков .

Снизить недовольство

В России планируют ввести новое наказание для недобросовестных коммунальщиков. За нарушении сроков перерасчета необоснованно завышенной платы за ЖКУ управляющим компаниям, товариществам собственников жилья (ТСЖ) и иным специализированным организациям теперь будет грозить штраф: для должностных лиц он составит до 5 тыс. рублей, для юрлиц — до 50 тыс .

Если же обязанность по оплате взыскания не была выполнена, то наказание будет еще строже: для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, юрлиц — до 200 тыс. За неоднократное нарушение предлагается штрафовать должностных лиц на сумму до 40 тыс. рублей, юрлиц — до 250 тыс .

Такой законопроект с поправками в КоАП госсобрания Башкирии был поддержан правительством. С отзывом кабмина ознакомились «Известия». В нем отмечается, что законопроект заслуживает внимания, так как «направлен на предупреждение нарушений прав граждан в результате недобросовестных действий лиц, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами, и лиц, предоставляющих коммунальные услуги» .

Сами авторы законопроекта необходимость его принятия объясняют пробелом в законодательстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«В статьях 156, 157 Жилищного кодекса РФ определено, что в случае начисления необоснованно завышенной платы за ЖКХ виновник оплачивает потерпевшей стороне (собственнику помещения, нанимателю) штраф в размере 50% от переплаты. Однако отсутствует наказание, если он отказывается исполнять свои обязанности по выплате штрафа и перерасчету платы за услуги », — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

По словам авторов, это создает правовой дисбаланс в пользу правонарушителей. Ведь «пробелы в законодательстве существенно снижают авторитет власти, создают дополнительные угрозы для правопорядка и имеют общественно опасные последствия в виде социальных конфликтов, толкающих граждан на протестные акции» , подчеркивается в документе.

В качестве аргумента авторы законопроекта приводят данные о росте обращений граждан к президенту России, в правительство и в Минстрой об увеличении нарушений в сфере ЖКХ. Также они называют ряд регионов, где такие случаи были самими значительными. Так, например, в 2021 году Государственная жилищная инспекция Челябинской области вынесла решения по возмещению материального ущерба гражданам, полученного в результате нарушений порядка начисления платы за ЖКУ в размере 14,3 млн рублей .

Зампред Госдумы комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сказала «Известиям», что поддерживает законопроект.

— В Жилищном кодексе много норм, которые подлежат исполнению, но по ним отсутствует ответственность за невыполнение. Например, при отсутствии приборов учета поставщик ресурсов должен их установить, но если он этого не делает, ответственность также не наступает, что неправильно , — пояснила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По мнению главы комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галины Хованской, инициатива заслуживает поддержки, но случаи превышения оплаты коммунальных услуг бывают разные .

— УК имеет право установить большую плату, например, в элитном жилье. Там объективно цена за квадратный метр будет выше . При этом собственники должны утвердить это решение на общем собрании. Но если стоимость услуг не была согласована жильцами и при этом необоснованно завышена, тогда такие компании надо штрафовать , — пояснила она.

«Известия» направили запрос в правительство и Минстрой с просьбой прокомментировать законопроект, а также частоту нарушений управляющими компаниями прав граждан.

Сами виноваты?

Перерасчет, как правило, касается не очень значительных сумм, поэтому управляющие компании его не производят , считает исполнительный директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко.

— Не думаю, что эта инициатива сильно окажет влияние на деятельность УК. Но может лишний раз напомнить гражданам, что у них есть право требовать такой перерасчет , — пояснила эксперт.

При этом она призвала граждан не спешить сразу жаловаться в надзорный орган, а попытаться урегулировать вопрос с отвечающей за это организацией .

— Там тоже работают люди, которые могут ошибиться. Бывает, что приборы дают некорректные показания. Это может быть просто какой-то технический сбой без какого-то умысла, — отметила Татьяна Гоцуленко.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков отнесся к инициативе критически.

— Платеж за коммунальные услуги — это тариф, умноженный на их объем, который использован собственником жилья. Точка. Больше никакого отношения к этому УК не имеет . Почему она должна что-то пересчитывать? УК принимает решение о росте стоимости услуг вместе с собственником. Но если тот не участвует в этом процессе, а это происходит в 99,9% случаев, то за него будет установлена стоимость содержания общего имущества, — заявил он.

Исполнительный директор Ассоциации «ЖКХ контроль города Москвы» Вера Москвина, напротив, отметила, что УК могут сами завышать стоимость услуг .

— Предельная стоимость услуг ЖКХ устанавливается региональными или муниципальными властями. Однако собственники жилья на общем собрании могут принять решение о большей плате, например, вместо 24 рублей — 48 рублей за кв. м и взамен получить больше оказываемых услуг . Когда управляющая компания принимает это решение самостоятельно, без ведома собственника — это преступление, — пояснила она.

По словам эксперта, в этом случае надо подавать жалобу в жилищную инспекцию и отказываться от услуг компании, если это возможно .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Представьте себе, что это небольшой город и там работает только одна УК и ее поменять не на кого, а власти смотрят на это сквозь пальцы, понимая, что если эта не будет работать, то другую просто взять неоткуда. Получается замкнутый круг : такая компания может диктовать потребителям свои условия, — привела пример Вера Москвина.