Тепленькая не пошла: власти запретят отключать воду более чем на 14 дней
Власти законодательно ограничат отключение горячей воды сроком в 14 дней. Речь идет о ежегодных профилактических ремонтах. Такие поправки в СанПиН готовит Роспотребнадзор. Их нарушение может обернуться приостановкой деятельности компании на 90 дней. Сейчас этот период никак не регламентирован, в регионах сами решают, насколько они отключат гражданам воду. По мнению экспертов, в крупных регионах стараются придерживаться срока в две недели.
Время перемен
Роспотребнадзор намерен запретить муниципальным властям отключать горячую воду во время профилактических ремонтов более чем на 14 дней. Об этом говорится в проекте «Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений…», который подготовила служба. «Известия» ознакомились с документом. Такие работы в РФ обычно проводят летом, напомнили в Роспотребнадзоре. Они нужны для того, чтобы подготовить инфраструктуру к зимнему периоду.
— В 2021 году утратил силу СанПиН «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения...», который установил требование: отключение систем не должно превышать 14 суток в период ежегодных профилактических ремонтов, — напомнили в Роспотребнадзоре. — Из постановления Госстроя от 2003 года следует, что ремонт тепловых сетей и пунктов, систем теплопотребления следует производить одновременно — в летнее время.
Органы местного самоуправления сами устанавливают продолжительность ремонта инфраструктуры ЖКХ, но сроки в две недели носят лишь рекомендательный характер. Судя по всему, эти рамки не всегда удается выдержать.
Поэтому, как отметили в Роспотребнадзоре, «учитывая многочисленные обращения граждан и организаций по данному вопросу», решено изменить санитарные требования. Поэтому служба включила положение о максимальных сроках отключения горячей воды в 14 суток.
Там уточнили, что за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлена ответственность по КоАПу (ст. 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). То есть тепловые компании могут столкнуться с максимальным наказанием для юридических лиц — это приостановление деятельности на 90 суток.
«Известия» направили запрос в Минстрой. Источник в ведомстве сказал, что снабжающим компаниям невыгодно затягивать ремонтные работы. Поэтому на профилактику отводят столько времени, сколько реально нужно для подготовки к зимнему сезону, заметил собеседник «Известий».
Делу — время
Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сказала «Известиям», что поддерживает возвращение такого ограничения в санитарные требования. По ее мнению, было ошибкой его исключать из законодательства.
— Без горячей воды качество жизни человека сложно назвать нормальным, — подчеркнула она. — В России есть регионы, в которых ремонтные работы идут более 14 дней, но пока невозможно оценить, сколько властям в них в среднем требуется времени на ремонт. Дело в том, что в РФ только начали отслеживать аварийность в системе теплоснабжения. Без этих данных сложно судить о состоянии сетей, а значит, и о времени необходимой профилактики.
Как правило, регионы всё же стремятся уложиться в две недели, сказала Светлана Разворотнева. Те, кто превышает эти сроки, на практике сталкивается как раз с изношенностью инфраструктуры. Это характерно для малых городов, добавила она.
Для проведения профилактического ремонта власти и теплоэнергетические компании в крупных городах стараются придерживаться срока в 14 дней, отметила исполнительный директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко. Поэтому существенных изменений на этих территориях не стоит ждать. Эксперт пояснила, что это время нужно для того, чтобы проверить инфраструктуру, сети и котельные, подготовить ее к зиме.
— Длительное отключение горячего водоснабжения негативно отражается на качестве жизни конечных потребителей, нарушая благоприятные и безопасные условия проживания, — сказали «Известиям» в Ассоциации управляющих организаций. — Установление предельных сроков призвано гарантировать защиту жилищных прав граждан и предотвращать волокиту и недобросовестное отношение у недобросовестных частников.
Ресурсные организации заинтересованы в том, чтобы минимизировать сроки проведения профилактических работ, рассказал «Известиям» председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. Им невыгодно затягивать профилактику, так как они ни получают оплату за поставку услуги, то есть горячей воды. Но ремонтные работы все-таки зависят от технического состояния инфраструктуры, а она может быть изношенной, подчеркнул он.
Время проведения ремонтных и профилактических работ индивидуально и зависит от расположения объектов, типа системы теплоснабжения и так далее, отметили в ассоциации «Совет производителей энергии». Там предлагают сохранить действующий гибкий порядок определения таких периодов, которые не должны быть меньше рекомендуемых 14 дней.
Сроки ремонтов, как правило, не превышают две недели, но их могут продлять из-за увеличения объема работ и сложности их проведения, сказали в работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения компании «Т Плюс».
«Известия» направили запросы в регионы.
В мэрии Москвы уточнили изданию, что в столице отключают воду на 10 дней. От 10 до 14 суток составляет время ремонтных работ в Ростовской области, сказали там. Хотя в некоторых случаях он увеличивается — это происходит из-за дефектов в трубах. В среднем это актуально и для Новгородской области. В Чувашии придерживаются срока в две недели, сообщили в местной администрации.
Предложение Роспотребнадзора поддержали в Ленинградской области, где отключают воду менее чем на 14 дней. Правда, исключения могут быть «при комплексной модернизации системы, где одномоментно происходит замена сетей и нет возможности продлить функционирование системы горячего водоснабжения», отметили в комитете по топливно-энергетическому комплексу региона. Там не уточнили, насколько может затянутся такая модернизация.
В Санкт-Петербурге также поддержали ограничение, сейчас в городе воду отключают максимум на 14 дней, как и в Калужской области.