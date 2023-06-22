Тепленькая не пошла: власти запретят отключать воду более чем на 14 дней

Власти законодательно ограничат отключение горячей воды сроком в 14 дней. Речь идет о ежегодных профилактических ремонтах. Такие поправки в СанПиН готовит Роспотребнадзор. Их нарушение может обернуться приостановкой деятельности компании на 90 дней. Сейчас этот период никак не регламентирован, в регионах сами решают, насколько они отключат гражданам воду. По мнению экспертов, в крупных регионах стараются придерживаться срока в две недели .

Время перемен

Роспотребнадзор намерен запретить муниципальным властям отключать горячую воду во время профилактических ремонтов более чем на 14 дней . Об этом говорится в проекте «Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений…», который подготовила служба. «Известия» ознакомились с документом. Такие работы в РФ обычно проводят летом, напомнили в Роспотребнадзоре. Они нужны для того, чтобы подготовить инфраструктуру к зимнему периоду .

— В 2021 году утратил силу СанПиН «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения...», который установил требование: отключение систем не должно превышать 14 суток в период ежегодных профилактических ремонтов , — напомнили в Роспотребнадзоре. — Из постановления Госстроя от 2003 года следует, что ремонт тепловых сетей и пунктов, систем теплопотребления следует производить одновременно — в летнее время.

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Органы местного самоуправления сами устанавливают продолжительность ремонта инфраструктуры ЖКХ, но сроки в две недели носят лишь рекомендательный характе р. Судя по всему, эти рамки не всегда удается выдержать.

Поэтому, как отметили в Роспотребнадзоре, «учитывая многочисленные обращения граждан и организаций по данному вопросу», решено изменить санитарные требования . Поэтому служба включила положение о максимальных сроках отключения горячей воды в 14 суток .

Там уточнили, что за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлена ответственность по КоАПу (ст. 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). То есть тепловые компании могут столкнуться с максимальным наказанием для юридических лиц — это приостановление деятельности на 90 суток .

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«Известия» направили запрос в Минстрой. Источник в ведомстве сказал, что снабжающим компаниям невыгодно затягивать ремонтные работы. Поэтому на профилактику отводят столько времени, сколько реально нужно для подготовки к зимнему сезону , заметил собеседник «Известий».

Делу — время

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сказала «Известиям», что поддерживает возвращение такого ограничения в санитарные требования. По ее мнению, было ошибкой его исключать из законодательства .

— Без горячей воды качество жизни человека сложно назвать нормальным, — подчеркнула она. — В России есть регионы, в которых ремонтные работы идут более 14 дней, но пока невозможно оценить, сколько властям в них в среднем требуется времени на ремонт. Дело в том, что в РФ только начали отслеживать аварийность в системе теплоснабжения . Без этих данных сложно судить о состоянии сетей, а значит, и о времени необходимой профилактики.

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Как правило, регионы всё же стремятся уложиться в две недели , сказала Светлана Разворотнева. Те, кто превышает эти сроки, на практике сталкивается как раз с изношенностью инфраструктуры . Это характерно для малых городов, добавила она.

Для проведения профилактического ремонта власти и теплоэнергетические компании в крупных городах стараются придерживаться срока в 14 дней , отметила исполнительный директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко. Поэтому существенных изменений на этих территориях не стоит ждать . Эксперт пояснила, что это время нужно для того, чтобы проверить инфраструктуру, сети и котельные, подготовить ее к зиме .

— Длительное отключение горячего водоснабжения негативно отражается на качестве жизни конечных потребителей, нарушая благоприятные и безопасные условия проживания , — сказали «Известиям» в Ассоциации управляющих организаций. — Установление предельных сроков призвано гарантировать защиту жилищных прав граждан и предотвращать волокиту и недобросовестное отношение у недобросовестных частников .

Ресурсные организации заинтересованы в том, чтобы минимизировать сроки проведения профилактических работ , рассказал «Известиям» председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. Им невыгодно затягивать профилактику, так как они ни получают оплату за поставку услуги, то есть горячей воды. Но ремонтные работы все-таки зависят от технического состояния инфраструктуры , а она может быть изношенной, подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Время проведения ремонтных и профилактических работ индивидуально и зависит от расположения объектов, типа системы теплоснабжения и так далее , отметили в ассоциации «Совет производителей энергии». Там предлагают сохранить действующий гибкий порядок определения таких периодов , которые не должны быть меньше рекомендуемых 14 дней.

Сроки ремонтов, как правило, не превышают две недели, но их могут продлять из-за увеличения объема работ и сложности их проведения , сказали в работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения компании «Т Плюс».

«Известия» направили запросы в регионы.

В мэрии Москвы уточнили изданию, что в столице отключают воду на 10 дней. От 10 до 14 суток составляет время ремонтных работ в Ростовской области , сказали там. Хотя в некоторых случаях он увеличивается — это происходит из-за дефектов в трубах . В среднем это актуально и для Новгородской области. В Чувашии придерживаются срока в две недели , сообщили в местной администрации.

Предложение Роспотребнадзора поддержали в Ленинградской области, где отключают воду менее чем на 14 дней. Правда, исключения могут быть «при комплексной модернизации системы, где одномоментно происходит замена сетей и нет возможности продлить функционирование системы горячего водоснабжения» , отметили в комитете по топливно-энергетическому комплексу региона. Там не уточнили, насколько может затянутся такая модернизация.